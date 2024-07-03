Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um Massivholzmöbel von Artisan

Mit Artisan erweitert Design-Kiste.de sein Sortiment um edle Massivholzmöbel, die natürliche Materialien, meisterhafte Verarbeitung und zeitloses Design vereinen.

Nürnberg, 04. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH baut ihr Angebot auf der Webseite Design-Kiste.de weiter aus und führt ab sofort auch Möbel des renommierten Herstellers Artisan im Sortiment. Damit erweitert das Unternehmen seine Auswahl an hochwertigen Designermöbeln um eine Marke, die für echte Handwerkskunst, natürliche Materialien und zeitloses Möbeldesign steht.

Artisan ist vor allem für exklusive Möbel aus Massivholz bekannt. Das Unternehmen verbindet traditionelle Holzverarbeitung mit modernem Design und legt großen Wert auf sorgfältig ausgewählte Materialien, präzise Verarbeitung und langlebige Qualität. Im Mittelpunkt stehen Möbelstücke, die nicht nur funktional sind, sondern durch ihre natürliche Ausstrahlung, ihre organischen Formen und ihre hochwertige Haptik echte Wohnakzente setzen.

Mit der Aufnahme von Artisan stärkt Design-Kiste.de den Anspruch, Kunden eine besonders hochwertige Auswahl an Designermöbeln für anspruchsvolle Wohnräume anzubieten. Bereits heute präsentiert Design-Kiste.de eine breite Auswahl an Designermöbeln von zahlreichen renommierten Herstellern – von Tischen, Stühlen und Sideboards bis hin zu Sofas, Sesseln, Regalen, Betten und Wohnaccessoires.

Artisan: Massivholzmöbel mit natürlicher Eleganz

Die Möbel von Artisan stehen für eine besondere Verbindung aus Natur, Handwerk und Gestaltung. Ob Esstische, Stühle, Sideboards, Regale, Betten oder individuelle Wohnlösungen – jedes Möbelstück bringt die charakteristische Maserung und Wärme des Holzes zur Geltung. Dadurch entstehen Möbel, die sich harmonisch in moderne, klassische und minimalistische Wohnkonzepte integrieren lassen.

Besonders gefragt sind bei Artisan Möbelstücke wie der Tisch Monument, der durch Massivholz, individuelle Anpassungsmöglichkeiten und eine zeitlose Formensprache überzeugt. Auch Modelle wie der Tanka Stuhl, der Neva Tisch oder hochwertige Sideboards unterstreichen den gestalterischen Anspruch der Marke.

Mehr Auswahl für hochwertiges Wohnen

Mit Artisan erweitert Raum & Form Seidel GmbH das Sortiment auf Design-Kiste.de um eine Marke, die ideal zum bestehenden Angebot passt: hochwertig, langlebig, ästhetisch und besonders materialbewusst. Kunden erhalten dadurch noch mehr Möglichkeiten, ihren Wohnraum individuell, stilvoll und nachhaltig einzurichten.

Die neue Auswahl richtet sich an Menschen, die Möbel nicht nur als reine Einrichtungsgegenstände betrachten, sondern als langfristige Begleiter im Alltag. Massivholzmöbel von Artisan eignen sich besonders für Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitsbereiche und repräsentative Wohnkonzepte, bei denen Qualität, Design und Natürlichkeit eine zentrale Rolle spielen.

Persönliche Beratung und individuelle Einrichtungslösungen

Neben dem reinen Online-Angebot legt Raum & Form Seidel GmbH großen Wert auf persönliche Beratung. Kunden können sich bei der Auswahl geeigneter Möbel, Materialien, Größen und Kombinationen unterstützen lassen. Gerade bei hochwertigen Designermöbeln ist eine fachkundige Beratung entscheidend, um Möbelstücke optimal auf Raumgröße, Stil, Nutzung und persönliche Wünsche abzustimmen.

Design-Kiste.de versteht sich deshalb nicht nur als Onlineshop für Designermöbel, sondern auch als Ansprechpartner für durchdachte Einrichtungslösungen. Die Aufnahme von Artisan ist ein weiterer Schritt, um Kunden hochwertige Möbel mit besonderem Charakter zugänglich zu machen.

Verfügbarkeit

Die Möbel von Artisan sind ab sofort über die Webseite www.design-kiste.de erhältlich. Interessierte Kunden können sich online über die verfügbaren Modelle informieren und bei Fragen zur Auswahl, Planung oder individuellen Zusammenstellung direkt mit Raum & Form Seidel GmbH Kontakt aufnehmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebSeo

Herr Sven Hauswald

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Die Raum & Form Seidel GmbH steht für hochwertige Designermöbel, persönliche Einrichtungsberatung und sorgfältig ausgewählte Möbelkollektionen namhafter Hersteller. Über die Webseite Design-Kiste.de bietet das Unternehmen eine große Auswahl an exklusiven Möbeln für stilvolle Wohnräume, darunter Tische, Stühle, Sofas, Sessel, Betten, Sideboards, Regale, Wohnwände, Teppiche und weitere Einrichtungslösungen.

Im Mittelpunkt stehen Qualität, langlebige Materialien, anspruchsvolles Design und individuelle Beratung. Ziel des Unternehmens ist es, Kunden bei der Gestaltung hochwertiger Wohnräume zu unterstützen und Möbel anzubieten, die Funktion, Ästhetik und Wohnkomfort überzeugend miteinander verbinden.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 09116002216

email : service@design-kiste.de

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