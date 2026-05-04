Design-Kiste.de nimmt exklusive Designmöbel von Arketipo ins Sortiment auf

Raum & Form Seidel GmbH erweitert Design-Kiste.de um exklusive Möbel von Arketipo und bietet damit noch mehr Auswahl für hochwertiges italienisches Wohndesign.

Nürnberg, 4. Mai 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH bietet auf ihrer Webseite Design-Kiste.de ab sofort auch Möbel des renommierten italienischen Herstellers Arketipo an. Mit der Aufnahme der Marke erweitert das Unternehmen sein Sortiment um ausdrucksstarke Designmöbel, die italienische Handwerkskunst, hochwertige Materialien und moderne Wohnästhetik miteinander verbinden.

Design-Kiste.de steht für exklusive Designermöbel, persönliche Beratung und professionelle Raumplanung. Bereits heute finden Kunden auf der Webseite eine große Auswahl an Designmöbeln von mehr als 170 Herstellern sowie über 2.500 Produkten für Wohnräume, Büros und individuelle Einrichtungskonzepte.

Mit Arketipo ergänzt Raum & Form Seidel das bestehende Angebot um eine Marke, die besonders für hochwertige Sofas, Sessel, Betten, Tische und Design-Accessoires bekannt ist. Die Möbel von Arketipo richten sich an Kunden, die Wert auf eine besondere Formensprache, Komfort, Individualität und langlebige Qualität legen. Auf Design-Kiste.de werden unter anderem Modelle wie Arketipo Night Fever, Arketipo Starman, Arketipo Windsor, Arketipo Back Pack und der Arketipo Tisch Epsilon vorgestellt.

Arketipo: Designmöbel aus Florenz mit Charakter

Arketipo wurde 1982 gegründet und ist eng mit Florenz verbunden, einer Stadt, die weltweit für Kunst, Kultur und Handwerk steht. Der Hersteller versteht Möbel nicht als Massenware, sondern als Ausdruck von Persönlichkeit, Stil und besonderer Wohnkultur. Arketipo selbst beschreibt den eigenen Anspruch bewusst nicht als „Fast-Food“ der Möbelbranche, sondern als hochwertige, individuelle Design-Erfahrung.

Besonders im Bereich Polstermöbel steht Arketipo für eine Kombination aus handwerklicher Verarbeitung, italienischer Eleganz und außergewöhnlicher Formsprache. Die Möbel werden mit hoher Detailgenauigkeit gefertigt und bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung – etwa bei Größe, Bezug, Farbe und Materialauswahl. Auf diese Weise entstehen Einrichtungslösungen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern sich auch harmonisch in unterschiedliche Wohnkonzepte einfügen.

Mehr Auswahl für anspruchsvolle Wohnräume

Mit der Aufnahme von Arketipo stärkt Design-Kiste.de seine Position als Anlaufstelle für hochwertige Designermöbel und professionelle Einrichtungslösungen. Kunden profitieren dabei nicht nur von der erweiterten Produktauswahl, sondern auch von der persönlichen Beratung durch Raum & Form Seidel.

Ob modernes Sofa, elegante Wohnlandschaft, charakterstarker Sessel, exklusiver Esstisch oder harmonisches Gesamtkonzept für den Wohnbereich: Die Möbel von Arketipo eignen sich für Kunden, die ihre Räume bewusst gestalten und mit hochwertigen Möbeln ein klares Stilstatement setzen möchten.

Ein besonderer Vorteil liegt in der Verbindung von Online-Auswahl und persönlicher Fachberatung. Die Raum & Form Seidel GmbH bietet nicht nur einzelne Möbelstücke, sondern begleitet Kunden auf Wunsch von der ersten Idee über die Auswahl passender Produkte bis hin zur Planung, Bestellung, Lieferung und Montage.

Design-Kiste.de verbindet Sortiment, Beratung und Planung

Die Webseite Design-Kiste.de richtet sich an Kunden, die exklusive Möbel nicht einfach nur online kaufen möchten, sondern Wert auf Orientierung, Fachwissen und ein stimmiges Einrichtungskonzept legen. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben persönliche Erstgespräche, individuelle Raumkonzepte und ganzheitliche Planung – von der Möblierung über Beleuchtung und Materialien bis hin zu Accessoires.

Durch die Erweiterung um Arketipo erhalten Kunden nun noch mehr Möglichkeiten, hochwertige italienische Möbel in individuelle Wohnkonzepte einzubinden. Besonders für Wohnzimmer, Essbereiche, Schlafzimmer und repräsentative Wohnräume eröffnet die Marke neue gestalterische Optionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist ein Anbieter für exklusive Designermöbel, individuelle Einrichtungsberatung und professionelle Raumplanung. Über die Webseite Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl hochwertiger Möbel von mehr als 170 renommierten Herstellern. Das Sortiment umfasst unter anderem Sofas, Sessel, Tische, Stühle, Betten, Leuchten, Accessoires, Büromöbel und Einrichtungslösungen für unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche.

Neben dem Verkauf von Designermöbeln legt Raum & Form Seidel besonderen Wert auf persönliche Beratung, stimmige Raumkonzepte und eine Umsetzung aus einer Hand. Kunden erhalten Unterstützung bei der Auswahl passender Möbel, bei der Planung individueller Einrichtungslösungen sowie auf Wunsch bei Lieferung und Montage.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : service@design-kiste.de

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