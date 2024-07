Einführung der De Sede DS 80 Liege bei Raum & Form Seidel GmbH

Ab sofort bei Raum & Form Seidel GmbH: Die exklusive Liege DS 80 von De Sede. Dieses Meisterwerk schweizerischer Handwerkskunst kombiniert zeitloses Design mit höchstem Komfort.

Die Raum & Form Seidel GmbH freut sich, die Aufnahme der Liege DS 80 von De Sede in ihr hochwertiges Möbelangebot bekanntzugeben. Mit diesem Neuzugang unterstreicht das Unternehmen seine Mission, exklusive und stilvolle Möbel für anspruchsvolle Kunden anzubieten.

Perfektion in Handarbeit: Die DS 80 von De Sede

Die Liege DS 80 von De Sede ist ein Symbol für exzellente Handwerkskunst und durchdachtes Design. Jede Liege wird in der Schweiz von erfahrenen Handwerkern gefertigt, die höchste Präzision und Liebe zum Detail walten lassen. Die Verwendung von Premium-Ledern und erstklassigen Materialien garantiert nicht nur Langlebigkeit, sondern auch ein luxuriöses Sitz- und Liegeerlebnis.

Zeitloses Design trifft auf höchsten Komfort

Die DS 80 vereint minimalistisches Design mit maximalem Komfort. Ihr klares und elegantes Erscheinungsbild fügt sich nahtlos in verschiedene Wohnstile ein und setzt dennoch einen markanten Akzent. Die großzügige Polsterung und die ergonomische Formgebung machen die Liege zu einem perfekten Ort der Entspannung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Ob als stilvolles Highlight im Wohnzimmer, als komfortabler Ruheplatz im Büro oder als exklusives Möbelstück im Hotel – die DS 80 ist vielseitig einsetzbar. Ihre Flexibilität und ihr unverkennbares Design machen sie zu einer Bereicherung für jeden Raum.

Nachhaltigkeit und Qualität

De Sede steht nicht nur für außergewöhnliches Design, sondern auch für Nachhaltigkeit und Qualität. Die DS 80 wird unter fairen Arbeitsbedingungen und aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Dieser hohe Anspruch an Nachhaltigkeit und ethische Produktion macht die Liege zu einer verantwortungsvollen Wahl für designbewusste Kunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Hauswald

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 600 2216

web ..: https://www.design-kiste.de/

email : info@design-kiste.de

Die Raum & Form Seidel GmbH, mit Sitz in Nürnberg, ist ein führender Anbieter von hochwertigen Möbeln und Designstücken. Seit der Gründung hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, seinen Kunden exklusive Möbelstücke von herausragender Qualität und zeitlosem Design anzubieten. Mit einem sorgfältig ausgewählten Sortiment an Sofas, Liegen und Sesseln renommierter Hersteller wie De Sede setzt Raum & Form Seidel GmbH Maßstäbe in der Inneneinrichtung.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

email : info@design-kiste.de

