Jens Seidel baut Vertrieb beim Softwarehaus und Dienstleister HUP GmbH aus

Jens Seidel, zuvor Geschäftsführer bei Funkinform, wechselt ab sofort als Head of Sales zur HUP. Zudem startet der Content-Bereich für Multichannel-Publishing mit einer neuen Markenstrategie.

Braunschweig, 09.01.2024. „Die HUP und ich passen optimal zusammen und ich freue mich sehr, meine Verantwortung und Erfahrung proaktiv auf den Vertrieb konzentrieren zu können. Ich sehe große Potenziale und echte Lösungen, die für moderne Medienhäuser wichtig sind – und möchte zudem bei der Internationalisierung des HUP-Vertriebs Akzente setzen“, so Jens Seidel, Jahrgang 1970, zum Einstand. Vor seiner 2016 angetretenen Aufgabe als Chef der Funkinform Informations- und Datentechnik GmbH war der Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Prokurist und Leiter Vertrieb der parsionate GmbH / RS Media Group AG, Vertriebsleiter bei Meyle+Müller GmbH+Co. KG und Geschäftsführer bei der types GmbH.

Ein Schwerpunkt des Vertriebsprofis und Prozessoptimierers liegt auf dem HUP-Bereich Content mit dem modernen, modularen headless CMS, dessen Markenname und Auftritt von HUP parallel zum Start von Jens Seidel komplett überarbeitet worden ist. Unter der neuen Marke myContent mit der URL www.my-content.online bekommt der Bereich strategisch einen eigenständigen Auftritt und kann somit wesentlich gezielter als bisher Redaktionen und Verlage mit seinen einzigartigen Features begeistern. So positioniert sich HUP für die Zukunft mit effizienten Lösungen für den Werbe- und Lesermarkt sowie für die Logistik – und steht auch klar für Transformation im Bereich Content.

HUP COO Marko Oette, sein Leipziger Entwicklerteam und Jens Seidel arbeiten unter anderem bereits an weiteren KI- und Layout-Ausbaustufen für das vielseitige Redaktionssystem, das die Contentverbreitung auf allen Kanälen und Online-Content-Vermarktung effizient dynamisiert. Unter www.myContent.online ist mit myContent CMS, myContent PORTAL und myContent PRINT die komplette Publishing World abgedeckt.

Weitere Informationen im Interview mit HUP-Geschäftsführer Dirk Westenberger und Jens Seidel auf www.hup.de.

Über HUP GmbH

Software, Services und Consulting made in Germany. Die HUP entwickelt mit rund 100 Expertinnen und Experten an verschiedenen Standorten High-Quality-Softwarelösungen und bietet ein einzigartiges Gesamtportfolio für Vertrieb, Redaktion, Anzeigen, Logistik, Beilagen und Buchhaltung an. Hinzu kommen Outsourcing-Services sowie Consulting- und Marketing-Dienstleistungen. Hauptsitz ist Braunschweig.

