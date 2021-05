Seidel Heizung und Bad erneut für Großen Preis des Mittelstandes nominiert

Aufgrund besonderer unternehmerischer Leistung ist das Unternehmen Seidel Heizung und Bad aus Reichenbach erneut für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert worden.

Es war eine besondere Überraschung für Geschäftsführer Marcel Seidel und das Team von Seidel Heizung und Bad: Bereits bei der ersten Teilnahme wurde das Reichenbacher Familienunternehmen als Finalist beim Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet. Das ist eine seltene Ehrung und eine herausragende Leistung des modernen mittelständischen Handwerksunternehmens, das in der Branche als Vorreiter bei der Digitalisierung gilt.

„Umso mehr freue ich mich über die erneute Nominierung“, sagt Marcel Seidel. „Denn allein das ist eine große Auszeichnung für unser Unternehmen.“ Denn für diesen Preis, den jedes Jahr die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht, kann man sich nicht bewerben. Teilnehmen kann nur, wer von Dritten vorgeschlagen, also nominiert wird. Die 27. Auflage steht unter dem Motto: „Jetzt erst recht, der Mittelstand trotzt der Krise“.

Dass sie dies können, haben auch Marcel Seidel und sein Team immer wieder bewiesen. „Handwerk hat Zukunft und die Arbeit in einem Handwerksberuf ist sicher und macht Spaß“, sagt Marcel Seidel. „Wir haben zum Glück volle Auftragsbücher in der Baubranche, was wir suchen, sind motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende für die kommenden Jahre.“ Die erwartet bald ein top eingerichtetes Ausbildungszentrum, das sie auf die beruflichen Herausforderungen praxisnah vorbereitet. „Deshalb sind bei uns auch Quereinsteiger aus der Industrie willkommen“, so Seidel. Im Ausbildungszentrum werden sie weiter qualifiziert.

Das Familienunternehmen wurde vor 30 Jahren gegründet. Heute baut es mit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 800 Bäder jährlich und verfügt über ein hervorragendes Planungssystem. Deutschlandweit stark ist Seidel auch bei der Installation von Bädern und Heizungen für Systemhausanbieter. Möglich macht dies auch die digitale Ausstattung der Mitarbeitenden im Büro und auf der Baustelle. Auch dafür wurde Seidel bereits mehrfach ausgezeichnet.

Der Große Preis des Mittelstandes will den Respekt und die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung fördern. Der Preis zählt deutschlandweit zu den begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, zu seinen Projekten und offenen Stellen gibt es online unter: https://seidel-heizung-bad.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEIDEL Heizung & Bad GmbH

Herr Marcel Seidel

Buchenstraße 2

08468 Reichenbach

Deutschland

fon ..: 03765 550-60

web ..: https://seidel-heizung-bad.de/

email : info@seidel-heizung-bad.de

Die Seidel Heizung & Bad GmbH ist ein Traditionsunternehmen mit 60 Mitarbeitern mit Sitz in Reichenbach im Vogtland und einer Niederlassung im Münchner Raum. An diesen beiden Standorten plant und baut Seidel schöne Bäder sowie moderne und effiziente Heizungsanlagen für private Bauherren. Das Unternehmen ist „klein genug“ für individuelle Badplanung und gleichzeitig „groß genug“, um auch Bauträgern und Fertighausanbietern als professioneller Partner zur Seite zu stehen und anspruchsvolle Bauprojekte termintreu und in bester Qualität zu realisieren. Jährlich baut Seidel für über 200 zufriedene Fertighauskunden Bäder und Heizungen im gesamten Bundesgebiet.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauer Str. 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573 340596

web ..: https://www.agentur-zb.de

email : presse@agentur-zb.de

