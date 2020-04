Seidel Heizung und Bad für Großen Preis des Mittelstandes nominiert

Aufgrund besonderer unternehmerischer Leistung ist das Unternehmen Seidel Heizung und Bad aus Reichenbach für den Großen Preis des Mittelstandes nominiert worden.

Die Nominierung ist eine große Auszeichnung für Seidel Heizung und Bad. Damit gehört das mittelständische Handwerksunternehmen aus dem Vogtland zu den besten Unternehmen Deutschlands. Der Preis wird jedes Jahr von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen und würdigt herausragendes unternehmerisches Engagement.

Handwerk hat Zukunft und kann Spaß machen: Dies hat das Unternehmen Seidel Heizung und Bad in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Das moderne Traditionsunternehmen aus Reichenbach im Vogtland mit Niederlassung in München plant und installiert schöne Bäder sowie moderne und effiziente Heizungsanlagen für private Bauherren, Bauunternehmen und Anbietern von Fertighäusern. In diesem Jahr wurde Seidel Heizung und Bad für den bekannten Wirtschaftspreis, den Großen Preis des Mittelstandes, nominiert.

Bekannt wurde das Unternehmen unter anderem durch die „Lust-auf-Handwerk-Kampagne“. Unter dem Motto „Helden gesucht!“ hat Seidel das Thema Mitarbeitergewinnung im Handwerk auf eine neue Stufe gestellt und erfolgreich Mitarbeiter und Auszubildende angesprochen. Ausbilden und Arbeitsplätze schaffen und sichern, ist auch eines der Wettbewerbskriterien beim Großen Preis des Mittelstandes. Zu den weiteren gehören: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing.

Der Große Preis des Mittelstandes wird jedes Jahr von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen. Ziel ist es, den Respekt und die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu fördern. Der Preis zählt deutschlandweit zu den begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen. „Wir freuen uns sehr über die Nominierung und fühlen uns geehrt“, sagt Geschäftsführer Marcel Seidel. Das Familienunternehmen wurde vor 30 Jahren gegründet. Heute baut es mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 800 Bäder jährlich und verfügt über ein hervorragendes Planungssystem. Deutschlandweit stark ist Seidel auch bei der Installation von Bädern und Heizungen für Systemhausanbieter.

Weitere Informationen über das Unternehmen, zu seinen Projekten und offenen Stellen gibt es online unter: https://seidel-heizung-bad.de/

