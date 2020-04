Tolle Ideen für Zuhause – Mach-mit! JETZT!

Momentan ist es vielleicht nicht so einfach, immer eine Beschäftigung für Kinder und Jugendliche zu finden…

Wir von der Leseschau haben da die genau perfekte Mischung für Kinder und Erwachsene.

Mit unseren Buchtipps kommt garantiert keine Langeweile auf… ???

Also fangen wir an:

1. Unser „Mit-mach-Buch“ ist der perfekte Begleiter für Kinder und Jugendliche in dieser Zeit. Momentan ist es vielleicht nicht so einfach, immer eine Beschäftigung zu finden… Hier können sich Kinder ALLEINE beschäftigen. Sie LERNEN auf anschauliche und einfache Weise tolle Sachen aus dem Bereich Umwelt, Natur und gesundes Leben. Das 16-Tage-Mit-mach-Buch ist das erste Buch, bei dem wirklich etwas in den Köpfen passiert. Die täglichen Aufgaben sind leicht und selbst zu lösen und regen zum nachdenken, hinschauen und aktiv werden an. Man kann es zu Hausen erleben oder bei einem Spaziergang unterwegs. Mit diesem Buch hat man garantiert jeden Tag ein Erfolgserlebnis, was super motiviert!

Zum Buch: www.leseschau.de/143

2. „Frühlingserwachen – Eine geheimnisvolle Reise“ lädt in eine zauberhafte Welt. Das gute daran, man kann die zuhause erleben und tief eintauchen. Am Ende des Buches gibt es Rätselspaß und Kochrezepte. Mit der „Frühlingsmeditation zum Anhören“ gibt es noch etwas auf die Ohren!

Zum Buch: www.leseschau.de/161

3. Wenn die „Kleinen“ beschäftigt sind, kommt danach der Hunger auf. Aber was sollte man kochen? Das neue Kochbuch „PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte“ bietet Kochvergnügen für jeden Geschmack. Das beste daran: Die Rezepte sind meist aus wenigen Zutaten, die man fast immer im Haus hat! Zudem ist das Kochbuch eine gute Mischung aus Rezepten und Information. So erfährt man den Unterschied zwischen der deutschen und der ungarischen Küche, man erfährt, warum gerade Tomaten so gesund sind. Die „Plauderei aus der Küche“ erklärt auf lustige und anschauliche Art kleine Geheimnisse aus der Küche!

Zum Buch: www.leseschau.de/165

Bleibt alle gesund und nutzt die Zeit! Man weiß nie, was das Leben bringt! Gemeinsame Zeit ist das kostbarste was es gibt! Die sollte man genießen und nutzen… ???

Eure www.Leseschau.de

