Seidel Heizung und Bad triumphiert beim Großen Preis des Mittelstandes

Aufgrund besonderer unternehmerischer Leistung konnte Geschäftsführer Marcel Seidel in Würzburg die Auszeichnung Finalist entgegennehmen.

„Für mich war die Nominierung zum Großen Preis des Mittelstandes bereits eine große Auszeichnung“, sagt Geschäftsführer Marcel Seidel. „Aber ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich sofort bei der ersten Teilnahme die Jury überzeuge und auf der Bühne stehe und einen der begehrten Preise entgegennehmen darf.“ Doch genau dieser Coup ist dem Unternehmer aus dem Vogtland gelungen. Damit gehört das mittelständische Handwerksunternehmen nicht nur zu den besten, sondern auch zu den von der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichneten Unternehmen Deutschlands. Die Stiftung verleiht die begehrten Mittelstands-Oscars jedes Jahr und würdigt damit herausragendes unternehmerisches Engagement.

„Ein guter Ruf und die als qualitativ hochwertig eingeschätzten Arbeiten bescherten der Seidel Heizung & Bad GmbH“ ein großes Wachstum in den vergangenen Jahren, hieß es in der Laudatio. Geschafft habe es der Mittelständler, indem vermehrt Systemhäuser in ganz Deutschland mit hochwertigen Bädern und Heizungen ausgestattet wurden. Das Unternehmen ist auch für Privatkunden tätig und sorgt für nachhaltige Kundenzufriedenheit: „In diesem Segment saniert und baut Seidel Bäder und Heizungen. Von der Planung nach Kundenwunsch bis zur Ausführung bekommen die Bauherren alles aus einer Hand.“

Auch bei der Mitarbeitergewinnung und bei deren Weiterqualifizierung konnte das Unternehmen die Jury überzeugen: „Das Thema Weiterbildung ist bei der Seidel Heizung & Bad GmbH ein wichtiger Baustein im Berufsalltag. Die Mitarbeiter werden regelmäßig weitergebildet. Die Chance, sich zum Vorarbeiter oder Meister ausbilden zu lassen, nutzten bereits einige Angestellte.“ Gewürdigt wurde auch das soziale Engagement vor Ort und die Innovationsfreude. So plane Seidel ein eigenes Ausbildungszentrum zu errichten. In den vergangenen Monaten wurde in die Vergrößerung der eigenen Photovoltaikanlage investiert und vier Ladestationen für Elektro-Autos eingerichtet, die die Mitarbeiter kostenfrei nutzen können.

„Handwerk hat Zukunft und kann Spaß machen: Dieses Motto möchte ich leben“, sagt Geschäftsführer Marcel Seidel. „Die nächsten Schritte und Maßnahmen habe ich schon geplant.“ Denn nun gelte es, diesen Spitzenplatz in der Liga der besten Unternehmen nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen.

„Meilensteine setzen“, lautete 2020 das Motto des 26. Wettbewerbs. Insgesamt konnten sich bundesweit 3.142 Unternehmen für die Finalrunde qualifizieren. Der Große Preis des Mittelstandes wird jedes Jahr von der Oskar-Patzelt-Stiftung verliehen. Ziel ist es, den Respekt und die Achtung vor unternehmerischer Verantwortung zu fördern. Der Preis zählt deutschlandweit zu den begehrtesten Wirtschaftsauszeichnungen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, zu seinen Projekten und offenen Stellen gibt es online unter: https://seidel-heizung-bad.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SEIDEL Heizung & Bad GmbH

Herr Marcel Seidel

Buchenstraße 2

08468 Reichenbach

Deutschland

fon ..: 03765 550-60

web ..: https://seidel-heizung-bad.de/

email : info@seidel-heizung-bad.de

Die Seidel Heizung & Bad GmbH ist ein Traditionsunternehmen mit 60 Mitarbeitern mit Sitz in Reichenbach im Vogtland und einer Niederlassung im Münchner Raum. An diesen beiden Standorten plant und baut Seidel schöne Bäder sowie moderne und effiziente Heizungsanlagen für private Bauherren. Das Unternehmen ist „klein genug“ für individuelle Badplanung und gleichzeitig „groß genug“, um auch Bauträgern und Fertighausanbietern als professioneller Partner zur Seite zu stehen und anspruchsvolle Bauprojekte termintreu und in bester Qualität zu realisieren. Jährlich baut Seidel für über 200 zufriedene Fertighauskunden Bäder und Heizungen im gesamten Bundesgebiet.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauer Str. 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573 340596

web ..: https://www.agentur-zb.de

email : presse@agentur-zb.de

