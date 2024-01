Ein Jahr Mutterschaft feiern: Momcozys Weg der Unterstützung 2023

Wenn wir das Jahr 2023 abschließen, reflektieren wir, wie Momcozy mehr als nur eine Marke war, sondern ein wahrer Begleiter für Mütter.

Die Bemühungen von Momcozy, wie durch Initiativen wie die Kampagne „Just Be a Cozy Mom“ und das Still-Support-Programm veranschaulicht, zielen darauf ab, Müttern greifbare Unterstützung zu bieten.

Video: https://youtu.be/jItEWiZSoJs

„Just Be a Cozy Mom“

Eine solche Initiative war unsere Muttertagskampagne „Just Be a Cozy Mom“, die im Mai startete und von einer reinen Feier zu einer globalen Ermächtigungsbewegung für Mütter überging. Ein zentrales Element der Kampagne war unser TV-Werbespot „Cozy Power by Momcozy“. Dieses kraftvolle Stück brachte die Stimmen und Geschichten echter Mütter in den Vordergrund und entfachte eine globale Diskussion über die Realitäten der Mutterschaft.

Ein Sommer der Unterstützung für stillende Mütter

Im Juli starteten wir das Still-Support-Programm – eine umfassende Initiative, die darauf abzielt, Müttern alles zu bieten, was sie für eine erfolgreiche Stillzeit benötigen. Dieses Programm bot zugängliche Bildungsressourcen, praktische Einkaufslösungen speziell für stillende Mütter und ein Gemeinschaftsunterstützungssystem, um Mütter mit anderen auf ähnlichen Wegen zu verbinden.

Weiterer Schwung im August

Im August erkannten wir die Bedeutung des Stillens in den frühen Phasen der Mutterschaft und der Säuglingszeit und arbeiteten mit einflussreichen Wohltätigkeitsorganisationen und bekannten Prominenten zusammen.

Unsere Gemeinschaftsveranstaltungen schufen einen Raum, in dem Mütter sich vernetzen und voneinander lernen konnten. Zusätzlich brachten unsere Produkt-Giveaways noch greifbarere Unterstützung für stillende Mütter. Wir lancierten auch das Cozy Case mit einem knetenden Still-Massagegerät, Brustwarzensalbe und Muttermilch-Aufbewahrungstaschen,um stillende Mütter zu unterstützen.

Ein Abend des Lachens mit Momcozy im November

Im November 2023 veranstaltete Momcozy in London eine unvergessliche Comedy-Show, „Stand Up for Mums„, als Teil unseres Engagements für die Kampagne „Hindernisse beim Stillen beseitigen“.

Das Jahr mit festlicher Freude abschließen

Um das Jahr abzuschließen, trat Momcozy im Dezember groß auf dem Mini Market in Austin auf. Diese Veranstaltung zog über 1.000 Familien für ein Boutique-Shopping-Erlebnis mit von Frauen und/oder Müttern geführten Verkaufsständen an.

In Anerkennung des Stress der Weihnachtszeit schufen wir mit unserem „Cozy Lounge“ und „Cozy Courtyard“ einen friedlichen Rückzugsort für Mütter, wo festlicher heißer Kakao und Leckereien angeboten wurden. In der späteren Weihnachtszeit arbeitete Momcozy mit der Künstlerin und Mutter Victoria Johnson zusammen, um Illustrationen zu erstellen, die das Wesen der Mutterschaft und die Wärme der Familie feiern. Dies wurde auch mit der Momcozy Weihnachtsgeschenkbox kombiniert.

Momcozy steht an der Seite der Mütter

Über Momcozy

Seit 2018 bringt Momcozy Müttern das Beste an Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Produkten zur Mutterpflege. Von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern empfohlen, ist Momcozy ein Begleiter für Frauen von der Schwangerschaft bis zum frühen Muttersein. Mit kontinuierlicher Innovation und dem Engagement, gemütliche Designs aus Liebe zu schaffen, wächst Momcozy in Reichweite und Wirkung, um das Leben von Müttern weltweit zu erleichtern.

