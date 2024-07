Bambelino präsentiert hochwertige Beißringe für Kleinkinder: Kühlbar, BPA-frei und spülmaschinenfest

Bambelino präsentiert kühlbare, BPA-freie und spülmaschinenfeste Beißringe aus hochwertigem Silikon für Kleinkinder von 0 – 24 Monate – die ideale Lösung für eine sichere und angenehme Zahnungshilfe.

Radeberg, 4. Juli 2024 – Die Firma Bambelino freut sich, die Einführung ihrer innovativen Beißringe für Kleinkinder von 0 bis 24 Monate bekannt zu geben. Diese hochwertigen Beißringe sind nicht nur kühlbar, sondern auch aus hochwertigem Silikon gefertigt, BPA-frei und Spülmaschinenfest. Damit bietet Bambelino eine sichere und praktische Lösung für Eltern, die ihren Babys Linderung beim Zahnen verschaffen möchten.

Innovative Beißringe für gesunde Zahnentwicklung

Das Zahnen kann für Babys eine herausfordernde Zeit sein. Um den Schmerz zu lindern und die Zahnentwicklung zu unterstützen, hat Bambelino Beißringe entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern zugeschnitten sind. Die kühlbaren Beißringe bieten eine angenehme Kälte, die das Zahnfleisch beruhigt und Entzündungen reduziert.

Sicherheit und Hygiene stehen an erster Stelle

Bei der Entwicklung der Bambelino Beißringe wurde größter Wert auf Sicherheit und Hygiene gelegt. Das hochwertige Silikon ist BPA-frei, was bedeutet, dass keine schädlichen Chemikalien in die Beißringe gelangen. Zudem sind die Beißringe Spülmaschinenfest, was eine einfache und gründliche Reinigung ermöglicht. So können Eltern sicher sein, dass die Beißringe stets hygienisch sauber und bereit für den nächsten Einsatz sind.

Praktisch und langlebig

Die Bambelino Beißringe sind nicht nur funktional, sondern auch langlebig. Das strapazierfähige Silikonmaterial hält auch den stärksten Bissen stand und bleibt dabei formstabil. Durch die kühlbare Funktion können die Beißringe immer wieder verwendet werden, indem sie einfach im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bambelino

Herr Justin Hauswald

Forststraße 15

01454 Radeberg

Deutschland

fon ..: +491590 1231342

web ..: https://www.bambelino.de

email : info@bambelino.de

Bambelino ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Radeberg, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Babyprodukte spezialisiert hat. Gegründet von Justin Hauswald, steht das Unternehmen für Qualität, Sicherheit und Innovation. Mit Produkten wie den neuen Beißringen möchte Bambelino Eltern und Kindern gleichermaßen das Leben erleichtern und zu einer gesunden Entwicklung beitragen.

