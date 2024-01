Neuer Online-Shop präsentiert hochwertige Geschenkboxen mit hessischen Spezialitäten

Gute Lebensmittel von hessischen Erzeugern und Manufakturen sind jetzt in Form von Geschenkboxen erhältlich

Februar 2024 „Hessen aus der Box“ ist eine besonders gute Möglichkeit, Hessens kulinarische Vielfalt zu entdecken und zu teilen. Hessen aus der Box ist nicht nur ein neuer Online-Shop. Es ist vielmehr eine Einladung, die reiche Palette an hessischen Spezialitäten, von deftigen Wurstwaren bis hin zu süßen Köstlichkeiten, kennenzulernen. Ob als originelles Mitbringsel für Freunde und Bekannte oder zum persönlichen Genuss, unsere Hessenboxen sind das perfekte Geschenk für Hessen-Liebhaber und Genießer. Besonders gut eignen sich die Hessenboxen für Unternehmen als persönliches Kunden- oder Mitarbeitergeschenk.

Hessische Qualität und Vielfalt in einer Box vereint

Jede unserer Boxen enthält handverlesene, regionale, hessische Spezialitäten von hoher Qualität. Denn wir glauben, dass Qualität, Geschmack und Regionalität eine Einheit bilden. Deshalb arbeiten wir eng mit regionalen Produzenten und Manufakturen zusammen. Die zu 100% recycelbaren Hessenboxen gibt es in drei verschiedenen Größen: XL, M und S.

Hessisches Qualitätsversprechen

In der großen Hessenbox befinden sich ausschließlich Produkte, die ein Qualitätssiegel des Landes Hessen tragen. „Bio aus Hessen“ ist das Gütesiegel für bioregionale Produkte im ökologischen Landbau. Das Siegel „Geprüfte Qualität Hessen“ zeichnet konventionell erzeugte Produkte aus, die die gesetzlichen Standards übertreffen. Das Besondere an diesem Siegel ist die Zertifizierung der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, man kann nachverfolgen, woher ein Produkt kommt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde. „Persönlich bin ich stolz, dass wir mit unseren Hessenboxen eine geschmackvolle Möglichkeit bieten, Hessisches zu verschenken und damit auch die regionale Wirtschaft ein wenig unterstützen“, sagt Wolfgang Burger, Initiator von Hessen aus der Box auf www.guthessisch.de. In der heutigen Zeit, in der Nachhaltigkeit und Regionalität immer wichtiger werden, setzt Hessen aus der Box ein starkes Zeichen. Ein Zeichen, das hessische Qualität, Vielfalt und Innovation vereint und dazu einlädt, Hessen auf eine genussvolle Art zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verlag Wolfgang Burger

Herr Wolfgang Burger

Güterstraße 61

54295 Trier

Deutschland

fon ..: 0170 70 22 764

web ..: https://www.guthessisch.de

email : info@guthessisch.de

Hessen aus der Box auf www.guthessisch.de ist ein Online-Shop, der mit seinen Geschenkboxen eine kleine Hommage an die kulinarische Vielfalt Hessens darstellt. Von herzhaften Wurstspezialitäten bis zu süßen Köstlichkeiten – wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, Hessen in drei Formaten zu genießen. Unsere Hessenboxen sind mehr als nur ein Geschenk: sie sind eine Begegnung mit der lukullischen Seele Hessens. Lassen Sie sich von uns einladen, die Geschmackswelt Hessens auf eine ganz neue Art zu entdecken und zu teilen.

Pressekontakt:

Verlag Wolfgang Burger

Herr Wolfgang Burger

Güterstraße 61

54295 Trier

fon ..: 0170 70 22 764

email : info@guthessisch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aurania kündigt Kreditvertrag an USCM gibt Bohrergebnisse vom Clayton Ridge Lithium-Projekt bekannt