Neuer Online Shop für hochwertige Alltags-Aufkleber

Sticker-Depot Launch: hochwertige Sticker vom erfahrenen Fachbetrieb

Sticker-Depot, der neue Onlineshop der Typographus GmbH aus Berlin Marienfelde, ist ein Anbieter für praktische, nützliche und alltagstaugliche Sticker aus Papier oder Folie. Die Produkte von Sticker-Depot.de sind hochwertige Aufkleber für die unterschiedlichsten Zwecke und werden auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung angefertigt. Ob Gewürzaufkleber, Beschriftungen für neue Ordnungssysteme oder Sticker-Bogen zu Halloween, der Berliner Etikettenprofi fertigt gut haftende Papier- oder Foliensticker mit vorgegebenen oder individuellen Motiven. Sie bringen Farbe ins Heim und machen den Alltag leichter.

Mit Sticker-Depot wird Beschriften rundum schöner

Sticker-Depot ist aus einer Agentur für Werbetechnik und Außenwerbung hervorgegangen. Erfahrung aus über 100.000 Projekten und fundiertes Fachwissen stecken in jedem einzelnen Aufkleber. Die Etiketten schaffen Ordnung mit System und geben jedem Ordnungsbehälter individuellen Charakter. Doch ohne die Erfahrungen seiner Kundinnen und Kunden könnte Sticker-Depot keine innovativen Produkte entwickeln. Deshalb legt das Unternehmen großen Wert auf ihre Meinung. Schließlich sind sie es, die die Aufkleber in der Praxis benutzen und genau wissen, was sie brauchen.

Für jeden Sticker das optimale Ausgangsmaterial

Sticker-Depot druckt seine Aufkleber auf hochwertige Selbstklebepapiere und Klebefolien. Die Papiere sind permanent klebend und haben eine glänzende oder matte Oberfläche. Bedruckt werden sie im modernen 4C-Digitaldruckverfahren. Die Folienaufkleber von Sticker-Depot werden im gleichen Druckverfahren bedruckt und sind ebenfalls in matt oder glänzend erhältlich. Sie sind zudem robust, wasserfest und UV-beständig. Zum Sortiment zählen außerdem hochwertige Fußbodenaufkleber in unterschiedlichen Ausführungen. Ob für raue oder glatte Böden, für innen oder außen, der Fachbetrieb für ansprechende Qualitätsaufkleber fertigt Sticker in diversen Größen und Designs. Sie werden unterschiedlichsten Anforderungen gerecht, sind einfach in der Handhabung und bleiben lange optisch ansprechend. Auch Bodenaufkleber für Kurzflor-Teppiche gehören zum Angebot.

Ordnungssticker: endlich Überblick in Küche und Speisekammer

„Ordnung ist das halbe Leben“, das wussten schon unsere Großmütter. Bis heute hat dieser Leitsatz nicht an Aktualität verloren. Ob Einmach- oder Gewürzetiketten, ohne genaue Beschriftung ist Vorratshaltung nicht denkbar. Mit den ästhetischen Ordnungsstickern für Gewürze oder Marmeladen wird Einkochen zum puren Vergnügen. Sticker-Depot fertigt diese Selbstklebe-Etiketten auf Bogen, so dass jedes leicht einzeln entnommen werden kann. Die Etiketten lassen sich ebenso einfach vom Glas entfernen und das Glas kann wiederverwendet werden. So spart man Ressourcen und tut auch etwas für die Umwelt. Die Etiketten von Sticker-Depot stehen in mehreren Designs und Farbvarianten zur Verfügung.

Ordnung im Kinderzimmer: Schluss mit den lästigen Ermahnungen!

Auch im Kinderzimmer sorgen hochwertige Hinweissticker mit attraktiven Motiven für Überblick und Ordnung. Besonders praktisch ist das Aufkleber-Set mit 60 unterschiedlichen Ordnungsstickern. Damit lassen sich Dosen, Spielzeugkisten, Schubladen oder Boxen ganz nach Wunsch beschriften. Kein langes Suchen mehr nach Spielsachen, Kleidung oder Ähnlichem. Sticker-Depot fertigt aber auch individuelle Sticker mit kindgerechten Motiven, die zum Beispiel Fenster und Spiegel verschönern.

Aufkleber für Gastgeschenke: So wird Schenken eine runde Sache

Ob sommerliche Gartenparty, Halloween oder Weihnachten, es gibt viele Anlässe zum Feiern. Saisonale Aufkleber eignen sich sehr gut für Gastgeschenke, denn sie geben ihnen eine individuelle Note. Dank innovativer Drucktechnik und hochwertiger Materialien behalten Etiketten von Sticker-Depot lange ihre ästhetische Optik. Deshalb sind sie als Aufkleber für Gastgeschenke, als Ordnungssticker oder zum Verschönern von Erinnerungsalben ideal. Selbst wenn Sie nach Jahren im Album blättern, werden die Aufkleber von Sticker-Depot nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt haben.

Sticker-Depot fertigt Stickerbgen für alle Lebenslagen. Erstklassige Materialien und nahezu 25 Jahre Erfahrung in moderner Drucktechnik sorgen dafür, dass sich Kundinnen und Kunden über funktionale Aufkleber mit schicken Designs freuen dürfen. Alle Etiketten sind einfach zu verwenden und haften auf den unterschiedlichsten Oberflächen. Sie verschönern Geschenke, übermitteln wichtige Botschaften und schaffen dort Ordnung, wo sie gebraucht wird. Sticker von Sticker-Depot sind nützlich und kinderleicht zu verwenden.

Sticker-Dpot – Der B2C Online-Shop der Typographus GmbH, der Aufkleber Druckerei aus Berlin.

