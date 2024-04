Neue Design-Innovation bei Raum + Form: Der Team 7 Schreibtisch Pisa

Raum + Form enthüllt den „Pisa“ Schreibtisch von Team 7 – eine Fusion aus Stil, Ergonomie und Nachhaltigkeit. Entdecken Sie mehr in unserer neuesten Pressemeldung.

Nürnberg, Deutschland “ Raum + Form, renommierter Anbieter von Designer-Möbeln, stellt eine beeindruckende Neuerung im Bereich Büroeinrichtung vor: den Schreibtisch Pisa, designed von Team 7. Dieses innovative Möbelstück ist ab sofort auf unserer Website https://www.design-kiste.de/hersteller/team-7/team-7-schreibtisch-pisa/ erhältlich und setzt neue Maßstäbe in Design und Funktionalität.

Über den Pisa Schreibtisch

Der Pisa Schreibtisch vereint handwerkliche Präzision mit modernem Design und schafft eine Arbeitsumgebung, die sowohl stilvoll als auch produktiv ist. Die ergonomische Gestaltung fördert eine gesunde Sitzhaltung und steigert die Effizienz im Arbeitsalltag. Der großzügige Arbeitsbereich bietet ausreichend Platz für alle notwendigen Arbeitsmaterialien.

Highlights des Pisa Schreibtischs:

* Ergonomisches Design: Entwickelt für eine optimale Körperhaltung und gesteigerte Arbeitsleistung.

* Nachhaltige Materialien: Hergestellt aus Holz, das aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft bezogen wird.

* Anpassbare Optionen: Verfügbar in verschiedenen Holzarten, Oberflächenbehandlungen und Farben zur Personalisierung Ihres Arbeitsplatzes.

Unternehmensprofil: Raum + Form

Raum + Form, gelegen an der Fürther Straße 96 in Nürnberg, ist spezialisiert auf den Vertrieb von exklusiven Designermöbeln. Wir bieten eine breite Palette von Produkten, die sorgfältig ausgewählt sind, um unseren Kunden Möbel zu liefern, die nicht nur räumlich, sondern auch persönlich passen. Als Partner führender Hersteller wie Team 7 stehen wir für Qualität und Designkompetenz.

Raum + Form ist ein führender Anbieter von hochwertigen Designermöbeln mit Sitz in Nürnberg, Deutschland. Seit unserer Gründung haben wir uns darauf spezialisiert, exklusive und ästhetisch ansprechende Möbellösungen für moderne Wohn- und Arbeitsräume anzubieten. Unsere Produkte zeichnen sich durch innovative Designs, erstklassige Materialien und hervorragende Handwerkskunst aus. Wir arbeiten eng mit renommierten Designern und etablierten Herstellern zusammen, um unseren Kunden einzigartige Möbelstücke zu präsentieren, die sowohl funktional als auch visuell beeindruckend sind.

Philosophie

Unsere Philosophie ist es, Möbel zu kreieren, die mehr als nur funktionale Einrichtungsgegenstände sind – sie sind ein Ausdruck von Persönlichkeit und Stil. Bei Raum + Form glauben wir, dass gutes Design die Lebensqualität verbessern kann, indem es Schönheit und Komfort in die alltäglichen Räume bringt. Wir streben danach, Produkte anzubieten, die nachhaltig, zeitlos und flexibel sind, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Engagement für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert von Raum + Form. Wir setzen uns dafür ein, umweltfreundliche Praktiken in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit zu integrieren. Dies beginnt bei der Auswahl der Materialien, die aus nachhaltig bewirtschafteten Quellen stammen, bis hin zur Produktion, die auf minimale Umweltbelastung ausgerichtet ist. Unser Ziel ist es, Produkte anzubieten, die nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für die Umwelt von Vorteil sind.

Unsere Produkte und Services

Wir bieten eine vielseitige Palette an Möbelstücken an, darunter Sitzmöbel, Tische, Schränke und Büroeinrichtungen, die für ihre Langlebigkeit und ihr herausragendes Design bekannt sind. Jedes Produkt in unserem Sortiment ist sorgfältig ausgewählt, um Ästhetik und Funktionalität zu vereinen. Darüber hinaus bieten wir individuelle Anpassungsmöglichkeiten, um den spezifischen Anforderungen und Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden.

Kunden und Märkte

Raum + Form bedient sowohl private als auch gewerbliche Kunden. Unser Angebot richtet sich an anspruchsvolle Käufer, die Wert auf Design, Qualität und Nachhaltigkeit legen. Durch unsere benutzerfreundliche Website und unseren persönlichen Kundenservice machen wir es unseren Kunden leicht, die perfekten Möbelstücke zu finden und zu erwerben.

Kontaktinformationen

Adresse: Fürther Straße 96, 90429 Nürnberg, Deutschland

Telefon: +49911 600 2216

E-Mail: info@design-kiste.de

Webseite: https://www.design-kiste.de

Mit Raum + Form bringen Sie Stil und Substanz in Ihr Zuhause oder Büro. Entdecken Sie unsere Kollektion und erleben Sie, wie unsere Möbel Ihren Raum verwandeln können.

