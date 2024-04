Die wichtigsten Goldkäufer

Für den jüngsten Goldpreisanstieg sieht die Mehrheit die Verantwortung bei den Zentralbanken.

Notenbanken weltweit decken sich mit Gold ein. Laut dem World Gold Council hatten die Zentralbanken insgesamt rund 36.000 Tonnen angesammelt. Dabei existieren aber auch Notenbanken, die ihre Goldschätze nicht oder nur teilweise offenlegen. Im Moment kauft besonders China eifrig Gold. So hat die People’s Bank of China ihre Goldreserven 16 Monate in Folge erhöht. Weitere Nettokäufer waren Indien, Kasachstan, Singapur oder Katar. Nennenswerte Verkäufer waren jüngst nur zwei, nämlich die Zentralbanken von Usbekistan und von Jordanien. Die Gold kaufenden Zentralbanken sind alle entweder Teil der BRICS-Staaten oder aus Asien oder dem Nahen Osten. Zentralbanken aus Nordamerika oder Westeuropa halten sich zurück. Dem Trend zur Entdollarisierung folgt nicht nur China, sondern auch Russland und vermehrt seine Devisen- und Goldschätze. Denn nach dem Angriff auf die Ukraine haben die Regierungen Europas und der USA etwa 500 Milliarden US-Dollar der russischen Devisenreserven beschlagnahmt. Auffällig ist, dass Zentralbanken Gold kaufen und nicht wie der Einzelhandel auf einen schwächeren Goldpreis warten.

Langfristig lohnt Gold auch für private Anleger, das zeigt die Vergangenheit. Seinen steilen Aufstieg begann der Preis des Edelmetalls im letzten Oktober. Damals startete die Einpreisung von drei Zinssenkungen durch die Fed für 2024. Heute gehören vor allem neben China die Entwicklungsländer zu den eifrigen Käufern und sie kaufen auch bei den hohen Preisen. Denn es geht die Angst um, dass Devisenreserven eingefroren werden könnten. So geschah es bei Russland nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Krieg im Gazastreifen und die Querelen zwischen China und Taiwan sorgen zusätzlich für Instabilität. Auch die Probleme der Handelsschiffe im Roten Meer, verursacht durch die Huthi-Rebellen sind noch nicht gelöst. Da stehen neben Gold auch Goldunternehmen im Blickpunkt. Gold im Boden besitzen die Goldunternehmen wie etwa GoldMining oder Skeena Resources.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Liegenschaften in Nord- und Südamerika und eine der größten Goldressourcen weltweit.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resources-ltd/ – kümmert sich um die Wiederbelebung zweier früher produzierenden Goldliegenschaften im Goldenen Dreieck in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

