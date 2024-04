Mr. Lodge GmbH kooperiert mit den Coliving-Anbietern The Base FOL Group GmbH und BeePartment Marken GmbH

Mr. Lodge ergänzt bereits bestehende erfolgreiche Partnerschaften im Bereich Serviced Apartments mit den Anbietern Revo, Locke Living und Dein Apart um Zusammenarbeit mit The Base und BeePartments

Mr. Lodge, führender Anbieter von möblierten Wohnungen und Häusern im Großraum München, am Tegernsee und im Oberland sowie Experte im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien geht mit The Base FOL Group GmbH und BeePartment Marken GmbH jeweils eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist die Erweiterung des Portfolios, um den Kunden von Mr. Lodge ein noch breiteres Spektrum an Wohnmöglichkeiten im Bereich der Kurzmiete mit einer Dauer von 1 bis 5 Monaten anzubieten. Dabei geht es aber nicht nur darum, flexible und hochwertige Wohnlösungen für Personen anzubieten, die eine Mietoption für eine kurze Zeit suchen oder Wert auf umfassenden, individuellen Service legen. Mr. Lodge möchte seinen Kunden auch die Möglichkeit bieten, in den Serviced Apartment Häusern von den zahlreichen Community-Aktivitäten zu profitieren. Dies ist sehr wichtig, um sich in einer neuen Stadt schnell zuhause zu fühlen. Neben den beiden neuen Kooperationspartnern arbeitet Mr. Lodge bereits mit den Anbietern Revo, Locke Living und Dein Apart, die ebenfalls für hochwertige und moderne Serviced Apartments stehen, sehr erfolgreich zusammen.

Die Kooperation mit The Base bezieht sich auf das soeben neueröffnete Haus in München Milbertshofen. Das Objekt von BeePartment befindet sich in Unterföhring, die Eröffnung ist für Mitte Mai geplant. Schwerpunktmäßig werden 1 Zimmer Apartments, aber auch 2-3 Zimmer Wohnungen zur Mehrfachbelegung angeboten. Eine Anmietung ist von 30 bis maximal 180 Nächte möglich, die durchschnittliche Mietdauer liegt bei 6 Wochen.

Die neuen Partnerschaften mit The Base und BeePartments belegen das kontinuierliche Bestreben von Mr. Lodge, anspruchsvollen nationalen und internationalen Kunden den Zugang zu modernstem Wohnkomfort zu gewährleisten. Mit den sorgfältig ausgewählten und stilvoll eingerichteten Apartments der beiden Anbieter öffnet Mr. Lodge weitere Türen zu einem Lebensraum, der nicht nur durch hochwertiges Design, sondern auch durch eine persönliche und inspirierende Atmosphäre überzeugt, und die es den Neuankömmlingen in der Stadt ermöglicht, vom ersten Moment an Teil einer Community zu sein.

„Mit diesen beiden Firmen haben wir weitere Partner gefunden, die das gleiche Verständnis von Wohnen teilen wie wir. Ihr Angebot verkörpert unsere Vision, Wohnräume zu vermitteln, die nicht nur funktional sind, sondern auch das Gefühl von Heimat geben“, so Norbert Verbücheln, Geschäftsführer von Mr. Lodge.

Für weitere Informationen, Besichtigungen und Buchungen kontaktieren Sie bitte Mr. Lodge

Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Verkauf von Wohnimmobilien und Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser. Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000 Immobilieneigentümer sowie weitere Privatkunden. Im Bereich Vermietung ist Mr. Lodge mit ca. 2.500 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee und im Oberland. Mr. Lodge beschäftigt über 80 Mitarbeiter und bietet die Beratung in mehr als 20 Sprachen an.



