Tageslicht am Schreibtisch mit NEEDLITE

Tageslicht steuert wichtige Prozesse unseres Körpers und Gehirns. Ein Mangel an Tageslicht wirkt sich häufig negativ auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit aus.

Im Herbst werden die Tage wieder kürzer und Ende Oktober steht die Zeitumstellung vor der Tür, der dunkle Winter ist demzufolge nicht mehr weit weg. Tageslicht ist jedoch ein wichtiger Faktor unseres Biorhythmus und Wohlbefindens, es beeinflusst ca. 80% der Prozesse in unserem Körper und Gehirn und ist somit auch für unsere Gesundheit verantwortlich. Tageslicht und seine Veränderungen im Laufe eines Tages steuern beispielsweise unsere innere Uhr, Stimmung, unser Energielevel und den Appetit.

Sobald es am Morgen hell wird, stoppt der Körper die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Tageslicht unterstützt dann die Produktion des Signalhormons Serotonin, welches auch als Glückshormon bekannt ist. Mehr Serotonin macht uns fitter und sorgt für eine gute Stimmung. Tageslicht ist demnach auch für die Leistung unseres Gehirns verantwortlich: Das Arbeitstempo, die Reaktionszeit, das Urteilsvermögen und die Produktivität im Allgemeinen werden dadurch positiv beeinflusst. Fehlt uns das nötige Tageslicht, etwa durch lange Büroarbeit oder den Winter, werden wir müde, ineffizient, sind weniger dynamisch und werden schlimmstenfalls depressiv. Doch nicht nur der Winter oder lange Arbeitszeiten können einen Tageslichtmangel hervorrufen, denn das Licht in Innenräumen spiegelt häufig nur einen Bruchteil des Tageslichts wider. Es ist wesentlich schwächer und der nötige Blaulicht-Anteil, der nachweislich die Serotonin-Produktion ankurbelt und die Produktion des Melatonins unterdrückt, fehlt. Wissenschaftler schätzen, dass ca. 8% der Bevölkerung unter Winterdepressionen leiden und mindestens 30% von zusätzlichem Tageslicht profitieren könnten.

Lichttherapien haben jedoch oft den Nachteil, dass man für 30 bis 60 Minuten stillsitzen muss. Heutzutage ist das wertvolle Zeit, die wir stattdessen beispielsweise lieber mit unseren Liebsten verbringen würden. Die viel einfachere Lösung liegt in der NEEDLITE LED Schreibtischlampe, die die Helligkeit von Tageslicht imitiert. Dadurch werden alle Vorteile des Tageslichts einfach und mühelos bereits während der Arbeit im Büro oder Zuhause genutzt. Die energiesparende LED repliziert vor allem das wichtige blaue Spektrum des Tageslichtes, und hat so positive Effekte auf Körper und Geist. Die Lichtintensität kann stufenlos direkt an der Lampe oder mithilfe einer App (aktuell nur für Apple) gesteuert werden.

Die LED Schreibtischlampe von NEEDLITE kann ab sofort vom Fachhandel direkt über Quinta oder über Etailer für Endkunden bezogen werden.

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Software und Zubehör.

