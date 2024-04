truu erhält ISO-Zertifikate für Qualitäts- und Umweltmanagement

truu ist nach einem intensiven Prüfungsprozess mit den ISO-Zertifikaten für Qualitäts- und Umweltmanagement ausgezeichnet worden.

truu, der führende Anbieter von hochwertigen Wasserfiltersystemen, ist nach einem intensiven Prüfungsprozess mit den ISO-Zertifikaten für Qualitäts- und Umweltmanagement ausgezeichnet worden. Die Zertifikate gelten zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren und bestätigen das außergewöhnliche Engagement des Unternehmens für hohe Qualitätsstandards sowie den Schutz der Umwelt und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Das Unternehmen bietet energiesparende Wasserfilteranlagen in herausragender Qualität und setzt sich seit Jahren intensiv für den Umweltschutz ein, indem es beispielsweise Plastikflaschen und lange Transportwege überflüssig macht.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnungen, die ein Versprechen an unsere Kunden und die Umwelt darstellen. Ein Versprechen, welches wir alle drei Jahre in Form der Zertifizierung erneuern werden, da uns die Gesundheit unserer Kunden und das Wohl der Umwelt sehr am Herzen liegen“, sagt Timo Krause, CEO von truu. „Heutzutage legen Kunden mehr Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen als je zuvor. Mit den ISO-Zertifikaten bieten wir unseren Kunden die Gewissheit, dass sie mit einem vertrauenswürdigen und verantwortungsbewussten Partner zusammenarbeiten.“

Das ISO 9001:2015 Zertifikat für Qualitätsmanagement betont die hohe Bedeutung der Kundenorientierung bei truu. Das Unternehmen stellt Kundenanforderungen und -erwartungen in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten und bemüht sich, diese zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Die Trinkwasser-Filteranlagen für Wasser in seiner reinsten und natürlichsten Form unterliegen einem strengen Qualitätskontrollprozess, der einen systematischen und dokumentierten Ansatz mit klaren Prozessen und Verfahren verfolgt. Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen wird kontinuierlich überwacht, bewertet und optimiert.

Die ISO 14001:2015 Zertifizierung für Umweltmanagement unterstreicht das Umweltbewusstsein von truu. Das Unternehmen achtet auf die Umweltauswirkungen seines Handelns und hat Umweltbelange in seine Geschäftsprozesse integriert. Dadurch werden Umweltvorschriften und -gesetze eingehalten, potenzielle Umweltrisiken identifiziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Gleichzeitig vermeidet truu Abfälle und optimiert bei der Herstellung der hochwertigen Filteranlagen für Wasser ohne Schadstoffbelastung seine Ressourcennutzung und Energieeffizienz.

„Unsere Kunden können sich heute und in Zukunft darauf verlassen, dass sie die besten Filtersysteme am Markt erhalten, die zudem unter modernsten Umweltschutzkriterien hergestellt werden“, betont Timo Krause.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

truu GmbH

Herr Timo Krause

Westring 14

75180 Pforzheim

Deutschland

fon ..: +49 7231 1333 500

fax ..: +49 7231 1333 5885

web ..: http://www.truu.com

email : media@truu.com

Mit über 27.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Wasserfilteranlagen. Durch ihren 9-stufigen Aufbau werden selbst mikroskopisch kleinste Rückstände aus dem Leitungswasser entfernt. Die neueste Generation der truu Highend-Filtersysteme, die truu home 2.Q für den Festeinbau in der Küche, die truu mobile 2.Q für den mobilen Lebensstil und die truu fountain mit 85l Wasserresrevoir für Unternehmen (BGM), Fitnessstudios, Gastronomie/Hotellerie, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sorgen jederzeit für reinstes, schadstofffreies Wasser. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilter-Systemen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten Techniken in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet.



Pressekontakt:

MediaManagement

Herr Bernd von der Heyde

Auf der Löh 32

53797 Lohmar

fon ..: 015158817228

email : media@truu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Design-Innovation bei Raum + Form: Der Team 7 Schreibtisch Pisa