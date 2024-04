Alset Capital Inc. meldet Unterzeichnung eines zweijährigen KI-Computing-Leasingvertrages im Wert von 5,5 Millionen C$ durch sein Beteiligungsunternehmen Cedarcross Technologies

VANCOUVER, British Columbia – 25. April 2024 / IRW-Press / – Alset Capital Inc. (TSX-V: KSUM) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) (Alset oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Cedarcross International Technologies Inc. (Cedarcross Technologies), an dem das Unternehmen zu 49 % beteiligt ist, einen zweijährigen KI-Computing-Leasingvertrag (der Vertrag) mit einer unabhängigen Gegenpartei abgeschlossen hat. Der Vertrag wird während seiner Laufzeit voraussichtlich einen Gesamtumsatz von ca. 5,5 Millionen C$ und eine Bruttomarge von insgesamt rund 4,4 Millionen C$ generieren.

Im Rahmen des Vertrags wird Cedarcross Technologies jährlich etwa 700.000 Rechenstunden (compute hours) bereitstellen, was insgesamt 1,4 Millionen KI-Rechenstunden während der Vertragslaufzeit entspricht. Diese Vereinbarung mit einem angesehenen, unabhängigen Unternehmenskunden unterstreicht den wachsenden Einfluss und die Fähigkeiten von Cedarcross Technologies im Bereich der KI-Infrastruktur.

Der Vertrag sieht einen strukturierten monatlichen Zahlungsplan vor, wobei Cedarcross Technologies mit monatlichen Zahlungen in Höhe von rund 223.000 C$ rechnet.

Cedarcross Technologies adressiert die steigende Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten

Das Ziel von Cedarcross Technologies, den Zugang zu hochleistungsfähigem KI-Computing zu demokratisieren, wird durch die überwältigende weltweite Nachfrage nach Rechenleistung vorangetrieben, wie in einem kürzlich geführten Interview mit Sam Altman, CEO von OpenAI, hervorgehoben wurde. Altman unterstrich die entscheidende Rolle der Rechenleistung und meinte, dass Computing die Währung der Zukunft sein werde. Er betonte die Notwendigkeit erheblicher Investitionen zur Steigerung der Rechenleistung und verglich den Markt für Computerchips mit dem für Mobiltelefone, wobei er einen erheblichen Unterschied in der Nachfrage vorhersagte.1 Cedarcross Technologies, das diese Vision teilt, ist strategisch so aufgestellt, dass es diese zunehmende Nachfrage befriedigen kann, indem es Zugang zu den weltweit schnellsten KI-Servern bietet und die H100 HGX-GPUs von Nvidia nutzt.

Die Initiativen von Cedarcross Technologies stehen darüber hinaus auch im Einklang mit dem kürzlich von der kanadischen Regierung angekündigten KI-Budget in Höhe von 2,4 Milliarden $, von dem ein erheblicher Teil für die Finanzierung von Rechenkapazitäten und technischer Infrastruktur vorgesehen ist.2 Diese bedeutende Investition unterstreicht die entscheidende Bedeutung von KI-Computing für die Förderung von technologischer Innovation und Wirtschaftswachstum.

Durch eine strategische Partnerschaft mit einem großen nordamerikanischen Rechenzentrumbetreiber mit über 40 Einrichtungen gewährleistet Cedarcross Technologies nahtlose Konnektivität und Zuverlässigkeit, unterstützt durch Glasfaseranbindung, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Notstromversorgung und lokalisierte Rechenkapazitäten. Durch das Leasing von Rechenleistung an Unternehmenskunden ermöglicht Cedarcross Technologies das Training von KI-Workloads, steigert den Umsatz und die Skalierbarkeit und erfüllt gleichzeitig die Marktnachfrage nach Rechenleistung.

Über Alset Capital Inc.

Alset Capital Inc. ist ein Investment-Emittent, der sich auf Investitionen in diversifizierte Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Sondersituationen und operative Unternehmen konzentriert, und zwar sowohl durch Fremd- als auch durch Eigenkapital unter Verwendung von Barmitteln oder Kapitalanteilen. Das Unternehmen wird von einer erfahrenen, unternehmerisch denkenden Gruppe von Führungskräften geleitet, die über einen vielfältigen Branchen- und Kapitalmarkthintergrund verfügen.

Das Beteiligungsportfolio von Alset Capital Inc. umfasst 49 % der Anteile an Cedarcross International Technologies Inc. und 49 % der Anteile an Vertex AI Ventures Inc.

Über Cedarcross International Technologies Inc.

Cedarcross ist ein Cloud-Computing-Anbieter für künstliche Intelligenz mit der Vision, einer der größten KI-Computing-Anbieter in Kanada zu werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu hochmodernen KI-Rechnern zu demokratisieren und bietet Zugang zu den weltweit schnellsten KI-Servern, die von Nvidias H100 HGX 8GPU-Servern angetrieben werden. Cedarcross konzentriert sich auf die Vermietung von Rechenressourcen an Unternehmenskunden und rechnet mit einem erheblichen Umsatzwachstum.

