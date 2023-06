Anhebung der Schuldengrenze in den USA beflügelt Goldpreis

Die Zahlungsunfähigkeit der USA ist scheinbar mal wieder abgewendet worden, aber mit Folgen.

Eine Einigung über die Schuldenobergrenze könnte US-Dollar und US-Schuldtitel unterstützen. Für den Goldpreis wären dies keine positiven Vorzeichen. Doch die Märkte und Marktteilnehmer schauen weiter in die Zukunft. Das Schuldenmachen geht somit weiter.

Langfristig kann das auch für den US-Dollar nicht gut sein. Das ist wiederum ein langfristig positives Vorzeichen für den Goldpreis. Für Charttechniker ist bereits die mögliche Trendwende vom Abwärtstrend zum Aufwärtstrend beim Goldpreis eingeläutet. Aber es gibt noch andere Faktoren, die für einen starken Goldpreis sprechen. Vieles ist derzeit in der Krise, man denke nur an die Beziehungen zwischen den USA und China, von denen viel abhängt.

Und die Sanktionen gegen Russland haben das Verhältnis zwischen den beiden Großmächten noch verschärft. Dazu kommen die immer noch existenten Probleme im US-amerikanischen Bankenbereich. Dies könnte die Zentralbanken dazu bewegen, die Gelddruckmaschine trotz hoher Inflation wieder mehr anzuwerfen. Auch im Gewerbeimmobiliensektor der USA steht es nicht zum Besten, die Werte sinken ebenso wie die Mietzinsen. Auf der anderen Seite ist der wirtschaftliche Aufstieg der Bürger Chinas und auch Indiens bedeutsam für höhere Preise beim Gold.

Noch offen ist es, ob die Fed am 14. Juni eine weitere Zinserhöhung beschließen wird oder ob es schon zur Pause kommt. Gold ist jedoch das ultimative Kapital. Was den Goldpreis ebenfalls guttun könnte, wären fallende Ölpreise. Denn sollte der Ölpreis fallen, was derzeit als sehr gut möglich erscheint, dann würde dies zu einer gemäßigteren Haltung der Fed führen, was wiederum gut für Gold ist. Branchenkenner halten besonders Silber für fähig kurz vor einer heftigen Rally zu stehen. Da sich Silberaktien nicht so gut wie der Silberpreis selbst entwickelt haben, besteht hier also großes Potenzial für höhere Preise bei Silberminenaktien. Um bei steigenden Preisen dabei zu sein, empfehlen sich Werte von beispielsweise Chesapeake Gold oder Calibre Mining.

Chesapeake Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/chesapeake-gold-corp/ – ist in Nord- und Südamerika aktiv. Das Flaggschiffprojekt Metates (Durango) enthält Gold, Silber und Zink. Es ist eine der größten, unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten der Welt.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit Liegenschaften in Nord- und Südamerika. Das erste Quartal brachte eine Rekordproduktion.

