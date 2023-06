Das Papierfresserchen erobert die Sieben Weltmeere: Alles klar zum Entern!

Neues Buch erzählt von Eroberern, Piraten, Wikingern und Abenteurern zu hoher See

Piraten sind fiese Burschen – ungewaschen, ungehobelt und grausam. Sie leben auf den Sieben Weltmeeren und verbringen ihren Alltag damit, in der Sonne Rum zu trinken, andere Schiffe zu kapern und Schätze aus Gold und Edelsteinen zu finden. In den Bäuchen ihrer Schiffe sammelt sich der Reichtum und jeder fürchtet die schwarze Flagge mit dem Totenkopf. Und dann gibt es da noch die anderen, die Guten, die Eroberer, die Abenteurer auf den Weltmeeren und natürlich die Wikinger, das Seefahrervolk. „Alles klar zum Entern“, ruft deshalb dieses Mal das Papierfresserchen laut vom höchsten Mast seines Bücherschiffes aus.

Papierfresserchens MTM-Verlag schreibt deshalb mit Einsendeschluss 15. Januar 2024 ein neues Buchprojekt für Autor*Innen jeden Alters aus, das sich um Piraten und Seemänner, um Eroberer, Kapitäne und Schiffbrüchige dreht, eben um alle, die zur See fahren. Geschrieben werden dürfen Märchen und Gedichte, Kurzgeschichten und fantastische Erzählungen, eben alles, was die Feder hergibt. Willkommen sind der Verlagsredaktion auch Illustrationen zu den einzelnen Geschichten, die Texte sollen sich an Kinder und Jugendliche richten. Das Buch wird im Frühjahr 2024 erscheinen. „Wir haben vor Jahren schon einmal einen Schreibwettbewerb zum Thema Piraten ausgeschrieben“, sagt Martina Meier, Verlegerin bei Papierfresserchens MTM-Verlag. „Das neue Buch wäre also quasi der zweite Band einer Seefahrer-Reihe.“

Ausführliche Informationen zu den Anthologieprojekten des Verlags gibt es auf der Homepage des Verlags: www.papierfresserchen.de. Hier sowie bei Amazon kann der erste Band der Reihe als Taschenbuch oder E-Book bestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Moran Magal mit neuem Album: Powerfrau hoch Drei! Anhebung der Schuldengrenze in den USA beflügelt Goldpreis