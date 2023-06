Moran Magal mit neuem Album: Powerfrau hoch Drei!

Die israelischstämmige Sängerin Moran Magal hat mit ihrer gleichnamigen Band ein furioses Album veröffentlicht, das sowohl Fans ruhiger Töne, als auch Rocker anspricht!

Wie viel kann ein Mensch leisten? Wenn es nach Moran Magal, israelischstämmige Musikern, wohnhaft in Berlin, geht, nicht genug. Die Powerfrau, die vor 10 Jahren die gleichnamige Band gründete, schickt sich an, mit ihrem aktuellen Album „Time Prisoner“ die Herzen und vor allem Ohren der internationalen Hardrock-Gemeinde zu erobern!

Nachdem sie bereits drei Soloalben veröffentlichte, stellt „Time Prisoner“, nach dem 2019er Album „Under Your Bed“ die zweite Veröffentlichung als komplette Hardrock/Darkrock Band dar. Und die hat es in sich!

„Dieses Album ist so gitarrenlastig wie keines zuvor“, sagt die frischgebackene Mutter über ihr musikalisches Baby. Die Tatsache, dass Moran Magal während des Songwritings und der Aufnahmen schwanger war, spiegelt sich sowohl in den Texten, als auch in der Musik, sowie in der gesamten Herangehensweise wider: „Das Album ist eine wirklich feministische Herangehensweise an Hardrock/Metal, ein Statement für alle Frauen, dass sie stark sein und sich nicht unterkriegen lassen sollen“, so die Frontfrau.

In Eigenregie zeichnet sie für Bandnamen, Songwriting, Gesang und auch das grafische Design verantwortlich. Der alleinerziehenden Mutter ist kein Weg zu weit, kein Berg zu hoch. Musik ist ihr Leben und das merkt man!

Songs wie „Child Forever“ sind ihrem Kind gewidmet und dementsprechend zurükchaltend instrumentiert, wohingegen es bei dem Titelsong „Tim Prisoner“ voll auf die Zwölf gibt!

Das gibt die Band auch live zum Besten, seien es Sologigs oder Festivals, so kürzlich erst wieder mit den Koryphäen von Lacuna Coil.

Das ganze Album „Time Prisoner“, das ganze Konzept ist eine Hommage an die Weiblichkeit – verpackt in musikalisch feinstem Rock. Egal ob Metalhead oder nicht, diesem Album sollte man ein Ohr schenken!

Songwriterin, Sängerin, Frontfrau, Mutter – Moran Magal kann das alles unisono!

