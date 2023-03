„Her Story“ (Sky) mit Judith Williams: Von der Karnevalsprinzessin zur Business-Powerfrau

In der Sky-Doku „Her Story“ gibt „Die Höhle der Löwen“- Star Judith Williams tiefe Einblicke in ihr Leben. Zu sehen ab dem 29.03., 20:15 Uhr auf Sky und WOW!

„Mein Job verlangt von mir, stark auf Menschen zuzugehen und sehr offen zu sein – sie zu empowern, sie zu begeistern. Ich bin Frau, ich bin erfolgreich und ich brauch mich nicht zu verstecken!“, ist Judith Williams Businessfrau durch und durch. Die bekannte „Höhle der Löwen“ Investorin verbindet für die Zuschauer:innen in der vierten Folge der Sky Original Dokumentation „Her Story„, zu sehen am 29. März um 20:15 Uhr auf Sky und WOW, Privates und Geschäftliches und gibt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben.

„Ich hatte als Kind schon eine Identität als Künstlerin gefunden“, beschreibt Judith Williams die Ursprünge ihrer kreativen Ader. „Von klein auf war mir klar: Die Bühne ist mein Schicksal!“ Die Tochter amerikanischer Eltern hat ihr musikalisches Talent von ihrem Vater geerbt, einem erfolgreichen Opernsänger. In ihrer Jugend-Heimat Trier kam sie als Schülerin über den Tanzunterricht zum Karneval, wurde begeistertes Funkenmariechen im örtlichen Karnevalsverein und sogar Karnevalsprinzessin der Stadt – ihrer Meinung nach „das Beste, was mir jemals passiert ist“.

Auch der Plan, anschließend an der Musikhochschule in Köln zu studieren, war zunächst erfolgreich: Mit einer klassischen Gesangsausbildung im Gepäck, sollte eine Theater-Karriere der folgerichtige nächste Schritt sein. Doch eine schwere Krankheit machte Judith Williams einen Strich durch die Rechnung: Ein Tumor im Unterleib bringt sie in Gefahr und sorgt für den Verlust ihrer Singstimme. Mühsam kommt sie wieder auf die Beine, entdeckt wenig später durch Zufall ihr großes Verkaufstalent und betritt eine neue Bühne: Das Teleshopping-Fernsehen!

Vom einfachen Moderations-Job über die Gründung erster eigener Produktlinien bis hin zum „Judith Williams Cosmetics“-Imperium erobert sie die Teleshopping-Welt im Handumdrehen. Heute gilt die 51-Jährige mit über 300 Teleshopping-Livehows pro Jahr als Frau mit den meisten Sendestunden in Europa! Als charismatische Investorin im Erfolgsformat „Die Höhle der Löwen“ geht sie auch gerne mal ins Risiko: „Wir investieren unser eigenes Geld – manchmal bis zu 1 Million Euro!“ Sich dort gegen die männliche Konkurrenz durchzusetzen, betrachtet Judith Williams als motivierende Herausforderung: „Ich kam da hinein, hatte links und rechts von mir diese starke Maskulinität und musst schnell kapieren: Not a friendly playground!“

In ihrem Produktions-Headquarter in Innsbruck beschäftigt sie mittlerweile über 200 Mitarbeiter und gibt auch hier neuen Business-Ideen eine Chance: In regelmäßigen „Startup-Days“ lädt Judith Williams ambitionierte Gründer:innen ein. Doch auch für hoffnungsvolle Projekte prominenter Köpfe, wie unter anderem die von Ex-Profitennisspielerin Ana Ivanovic, übernimmt Judith Williams gerne mal ein Mentorship.

Das neben so viel Business die eigene Familie das höchste Gut ist, beweist Judith Williams regelmäßig. Oft sind ihre Töchter mit dabei, wenn die umtriebige Businessfrau bei Events in der Öffentlichkeit steht. Rührend kümmert sie sich nebenbei auch noch sowohl um ihre betagte Tante und um ihren an Alzheimer erkrankten Vater. Um dann als Clown im Circus Krone abseits von Business und Alltagsstress den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern… .

Ausstrahlungstermin: Mittwoch, 20:15 Uhr auf Sky Documentaries, sowie parallel auf WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Im Anschluss an diese letzte Folge wird ein „Her Story“-Special ausgestrahlt!

