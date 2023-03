„Her Story“ – 2. Staffel ab 8. März bei Sky: Folge 1 mit Tennisstar Angelique Kerber!

Mit geballter Frauenpower startet am 8. März 2023 um 20:15 Uhr die zweite Staffel der Sky Original Dokumentation „Her Story“ auf Sky und WOW.

Starke Frauen aus Politik, Sport, Kultur und TV-Entertainment zeigen ihre einzigartigen und ganz persönlichen Geschichten. Pünktlich zum Weltfrauentag und mit geballter Frauenpower startet am 8. März 2023 um 20:15 Uhr die zweite Staffel der Sky Original Dokumentation „Her Story“ auf Sky und WOW.

Den Auftakt macht die eindrucksvolle Dokumentation über die dreifache Grand-Slam-Gewinnerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Angelique Kerber, die in berührenden und unterhaltsamen Geschichten ganz private und persönliche Momente aus ihrem Leben mit den Zuschauer:innen teilt.

So ist „Her Story“ hautnah dabei, als Angelique Kerber im Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Bad Homburg in ihrer Doppelrolle als Tennisspielerin und Turnierbotschafterin mit den Nerven kämpft und in der Tennishalle in ihrer Heimatstadt Kiel von den Anfängen und ihrer Liebe zum Tennis erzählt. Die 35-Jährige beschreibt greifbar, welch hohen Preis man zahlt, welche emotionalen Höhen und Tiefen man durchschreiten muss, um es im Sport bis in die Weltspitze zu schaffen. Allen Entbehrungen und erlittenen Niederlagen zum Trotz, hat es Angelique Kerber bis ganz nach oben geschafft, wurde die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste und avancierte hierzulande zu eine der beliebtesten Sportlerinnen.

Außerdem nimmt Angelique Kerber die Zuschauer:innen mit in einen kleinen Ort in Polen, wo sie regelmäßig ihre Großeltern besucht, in ihrer „Angie Kerber Tennis Academy“ selbst trainiert und den talentierten Tennis-Nachwuchs fördert. Die heimatlichen Verbindungen spielen für die Ausnahme-Athletin eine große Rolle, ist sie doch als werdende Mutter bald selbst im Fokus ihrer eigenen, kleinen Familie. Ob als begehrtes Marken-Testimonial in Kooperation mit befreundeten Sportgrößen wie Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer, oder als Ehrengast beim Leipziger Opernball – Angelique Kerber weiß, wie sie ihre Persönlichkeit auch abseits des Centre-Courts verwirklichen und ihren treuen Fans trotzdem Hoffnung auf ein mögliches Comeback nach der Tennispause machen kann.

In weiteren Folgen zu sehen:

Die Vizepräsidentin des deutschen Bundestags und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (15.3.)

Tänzerin, „Let’s Dance“-Jurorin und eine der beliebtesten Entertainerinnen im deutschen Unterhaltungsfernsehen, Motsi Mabuse (22.3.)

Die erfolgreiche Teleshop-Verkäuferin, Unternehmerin und „Höhle der Löwen“-Mentorin Judith Williams (29.3.)

Im Anschluss an die letzte Folge wird ein „Her Story“-Special ausgestrahlt

Ausstrahlungstermine:

Ab 8. März 2023 immer mittwochs ab 20:15 Uhr auf Sky Documentaries, sowie parallel auf WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Screener der einzelnen Episoden finden Sie im Sky Screening Room

Fotos im Sky-Fotoweb

DEF Media produziert die vier einstündigen Dokumentationsfilme und das Special im Auftrag von Sky Deutschland. Produzentin ist Sigrid Reuter. Executive Producer:in seitens Sky sind Kamila Schmid und Christian Asanger.

