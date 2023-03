Die Gerdes AG verkauft Gerdes Communications GmbH an Telio

Die Gerdes AG überträgt ihr Multimedia- und Telefonie-Geschäft für den Strafvollzug an Telio in Hamburg

Gerdes AG, Meckenheim/Hamburg – Die Gerdes AG hat ihre Anteile an der Gerdes Communications GmbH erfolgreich an die Telio Management GmbH in Hamburg verkauft. Die Gerdes Communications war seit 2014 eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Gerdes AG und betreibt heute erfolgreich zahlreiche Telefonie-, Multimedia- und Digitalisierungs-Installationen für Gefangene in Deutschland und mehreren europäischen Ländern.

„Der Verkauf an Telio ist die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“ meint Carsten Gerdes, CEO der Gerdes AG. „Telio ist auf Insassen-Kommunikation und Digitalisierung fokussiert und in Ländern aktiv, die wir nicht erschließen würden. Gleichzeitig bringt das Produktportfolio von Gerdes gute Synergieeffekte und Kostenoptimierungen für Telio und deren Kunden mit sich.“

Die Gerdes AG wird für Jahre weiterhin die Technologie begleiten und auch die Produktion für Telio zur Verfügung stellen. Für alle Bestandsanstalten der Gerdes Communications ist eine lückenlose Weiterversorgung sichergestellt.

Nun konzentriert sich die Gerdes AG in ihrem Geschäftsbereich „PrisonSecurity“ voll auf „MobileWall“ zur Detektion und Unterdrückung von illegalen Mobiltelefonen und das Haftraum-Notrufsystem „PrisonCall“.

Alle Mitarbeiter bleiben im Mutterunternehmen, der Gerdes AG.

„Wir brauchen unser ganzes Team für unsere eigene, weitere Expansion“, so Carsten Gerdes. „In 2023 starten wir zusätzlich mit unserer neuen Tochtergesellschaft Gerdes Medical AG und einer erfolgreichen Übernahme in den Bereich der Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gerdes Aktiengesellschaft

Frau Jennifer Gerdes

Bergerwiesenstraße 9

53340 Meckenheim

Deutschland

fon ..: 02225 / 9160-0

web ..: http://www.gerdes-ag.de

email : presse@gerdes-ag.de

Die Gerdes AG ist ein Technologieunternehmen, das seit mehr als 33 Jahren HighTech-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Unter der Marke „PrimuX“ bietet sie als Weltmarktführer Serverkarten für die Steuerung aller Hochgeschwindigkeitszüge an.

Im Bereich „PrisonSecurity“ entwickelt, produziert und vertreibt sie Sicherheitslösungen gegen illegale Mobiltelefon- und Drohnen-Nutzung für Justiz, Regierungen, den Bildungssektor und die Privatwirtschaft.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Gerdes Aktiengesellschaft

Frau Jennifer Gerdes

Bergerwiesenstraße 9

53340 Meckenheim

fon ..: 02225 9160-45

web ..: http://www.gerdes-ag.de

email : presse@gerdes-ag.de

