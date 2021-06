Halbweihnachten mit lively story

Am 24.6. ist Halbweihnachten: Mit einer Sonderaktion bewirbt die Tapster Media GmbH aus Hamburg ihr innovatives Lese-Format und verlost ein iPad

Als sogenannte Tap-Stories bringt die Tapster Media GmbH unter der Marke lively story Romane und Kurzgeschichten in digitaler Form heraus, die über Smartphone oder Tablet gelesen werden. Dabei erscheint mit jeder Berührung des Displays ein neuer Absatz, sodass sich der Text entsprechend des individuellen Lesetempos Stück für Stück aufbaut.

Doch die Geschichten beinhalten noch viel mehr als nur den reinen Text, denn die Bücher und Stories werden pointiert mit Videos, Sounds, Bildern und anderen Special Effects angereichert. Die Figuren können miteinander chatten und dabei Videos, Sprachnachrichten oder Emojis austauschen.

Auch außerhalb des Dialogs ist ein gezielter Einsatz von Bild-, Ton- und Filmmaterial möglich.

Mit jedem Tap auf das Display wird ein Effekt ausgelöst, sodass eine neue Text-Bubble erscheint, der Bildschirm schwarz wird, ein die Situation unterstreichendes Geräusch ertönt oder das Handy vibriert.

Diese visuelle, akustische und haptische Unterstützung der Dramaturgie schafft actionreiche Atmosphäre und lässt den Leser tief in die Handlung eintauchen.

Wie und wo es die lively stories gibt, erklärt Jasmin Wollesen, Gründerin und Geschäftsführerin der Tapster Media GmbH: „Um die mit Effekten ausgestatteten Romane und Geschichten lesen zu können, erstellt man zunächst ein Kundenkonto im Web-Shop auf unserer Seite livelystory.com. Dabei wird ein Benutzername sowie ein Passwort generiert und per E-Mail zugeschickt.

Im 2. Schritt lädt man sich die kostenfreie lively story-Lese-App im App Store oder bei GooglePlay herunter. Sobald die App auf dem Tablet oder Smartphone installiert ist, erfolgt hier der Log-in über die zugestellten Daten. Anschließend kann auch schon nach Herzenslust eingekauft werden – entweder in unserem eigenen Shop auf https://www.livelystory.com oder über unsere Partner Weltbild, Tausendkind und bücher.de. Die ausgewählten Stories werden unmittelbar nach dem Kauf in die Lese-App übertragen.“

Der faszinierende Medien-Mix bietet ein vielfältiges Programm. Neben mitreißenden Romanen für Erwachsene hat lively story auch Spannendes für Kinder und Jugendliche sowie lustige Bilderbücher für die Kleinsten im Angebot.

Gerade die Kinder- und Jugendbuchbranche zeigt sich von den Möglichkeiten des medialen Mischformats begeistert. Denn dieses lebendige Storytelling zieht selbst (Vor-) Lesemuffel in seinen Bann und macht Literatur zugänglich für eine Generation, die lieber chattet als Bücher zu lesen und mindestens ebenso in der virtuellen Umgebung zu Hause ist wie im Hier und Jetzt. Doch nicht nur die Youngsters lassen sich in den Bann ziehen. So bereitet das Team um Jasmin Wollesen aktuell den Roman „Die Strauss Dynastie“ von Peter Prange für das reifere Publikum auf.

Neben anderen als Tap Story aufbereiteten Verlagsproduktionen wie z.B. „Woodwalkers“ von Katja Brandis (Arena Verlag) sind zahlreiche exklusive Projekte vertreten, unter denen sich etwa die humorige Horror-Serie „Spiritus Daemonis“ des Selfpublishing-Duos Mary Cronos und Jan Gießmann befindet.

Zu den Aktionstagen, die aktuell unter dem Motto „Halbweihnachten mit lively story“ laufen, bringt die Tapster Media GmbH am 24. Juni die Novelle „Henry & Liza. We almost had it all“ der erfolgreichen Selfpublisherin Annie Stone heraus, die die Autorin eigens für das Format konzipiert und geschrieben hat.

Zudem erscheint am Tag darauf in Kooperation mit Edel Kids Band 1 der Bestseller-Reihe „Young Agents“ von Andreas Schlüter.

Und es gibt noch mehr: In Verbindung mit dem Gutschein-Code „Halbweihnachten21“ im Wert von 10 Euro können sowohl Interessierte als auch bereits Begeisterte im Shop von lively story auf Entdeckungsreise gehen. Einen Mindesteinkaufswert gibt es dabei nicht.

Als besonderes Highlight wird außerdem ein iPad verlost. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, hinterlässt bis zum 30. Juni in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram ein Bild von sich mit seiner Lieblings-Tap-Story und gibt diesem Beitrag UND der Seite von lively story ein Like. Nach Ablauf entscheidet das Los.

Also registrieren, App runterladen, shoppen und mit etwas Glück ein iPad bekommen. Das klingt doch wirklich schon wie Weihnachten!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tapster Media GmbH

Frau Jasmin Wollesen

Neuer Wall 41

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 40 – 349 616727

web ..: https://www.tapster-media.com

email : contact@tapster-media.com

.

