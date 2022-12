„Diese Ochsenknechts“: Staffel zwei der Reality-Serie ab 13. Februar exklusiv bei Sky!

Ab dem 13. Februar immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, Sky und WOW lässt Deutschlands bekannte Promifamilie Ochsenknecht die Zuschauer:innen erneut tief in ihr Privatleben blicken!

Sie sind bunt, sie sind laut, sie sind schrill, sie sind „Diese Ochsenknechts“: Ab dem 13. Februar lässt Deutschlands bekannte Promifamilie die Zuschauer:innen erneut tief in ihr Privatleben blicken – von Traumhochzeit bis Familienstreitereien – langweilig wird es bei Natascha und ihren Kindern Wilson Gonzalez, Jimi Blue sowie Cheyenne und ihrem Ehemann Nino garantiert nicht. Die acht neuen Folgen der zweiten Staffel sind exklusiv bei Sky und WOW zu sehen.

Über „Diese Ochsenknechts“:

Die Ochsenknechts im Hochzeitstrubel: Nachdem die erste Staffel mit der romantischen Verlobung zwischen Nino und Cheyenne endete, geht es nun an die konkrete Hochzeitsplanung. Hochzeitsoutfits und Ringe müssen gekauft werden und der Hochzeitstanz soll auch geprobt sein. Natascha unterstützt ihre Tochter bei den Vorbereitungen, doch das ist manchmal zu viel des Guten. Zwischen großer Vorfreude und Stress knallt es beim Mutter-Tochter-Gespann und auch das Wetter spielt nicht. Ausgerechnet am Hochzeitstag fegt ein Wirbelsturm durch Graz und die komplette Hochzeit steht auf der Kippe.

Natascha reist außerdem nach Tansania für ein Herzensprojekt. Seit 1999 hilft sie hier Kindern in Not und eröffnet nun eine neue Schule. Zudem möchte die 58-Jährige ihre Modelkarriere erneut aufblühen lassen. In Mailand versucht sie bei Castings wieder als Model Fuß zu fassen.

Auch Jimi ist viel unterwegs. Er begleitet seine Freundin, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, nach Italien zu einem großen Rennen und unterstützt sie, wo er nur kann. Zudem planen die beiden ein geheimes Projekt zusammen. Doch Jimis neue Unabhängigkeit sorgt für Spannungen in der Familie.

Jimis älterer Bruder Wilson Gonzalez steht in Prag für die Sky-Serie „Das Boot“ vor der Kamera und tritt damit in die Fußspuren seines berühmten Vaters, der vor mehr als 40 Jahren im gleichnamigen Film mitspielte. Doch damit nicht genug – der älteste Ochsenknecht-Sprössling mischt die Gastroszene in Berlin auf und eröffnet ein Restaurant.

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u.a. Doku-Soap „Daniela Katzenberger“, Dokumentation „Asternweg“, ausgezeichnet mit dem deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Ab 13. Februar 2023 immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Foolproofed GmbH

Herr Markus Hermjohannes

Gutenbergstr. 95

50823 Köln

Deutschland

fon ..: +491782515328

web ..: http://www.foolproofed.de

email : pr@foolproofed.de

Als Full Service Agentur realisiert FOOLPROOFED seit über 20 Jahren maßgeschneiderte PR Kampagnen und kommuniziert die Botschaften ihrer Kunden crossmedial und zielgruppengerecht in Print, TV, Hörfunk, Online und Social Media!

Unsere gewachsene und fundierte Expertise im Bereich Entertainment PR sowie unsere exzellenten Kontakte zu Medien Multiplikatoren für junge Zielgruppen bieten die perfekte Grundlage für einen umfassenden und effektiven PR Impact!

Durch die zielgenaue Umsetzung zahlreicher PR Kampagnen zu diversen TV Formaten im Non Fiction Segment für sowohl private als auch öffentlich rechtliche Senderfamilien beherrschen wir die gesamte Klaviatur aller möglichen Kommunikationskanäle von klassischen Medien bis hin zu digitalen Meinungsmachern So schreiben wir Erfolges Geschichten und etablieren Shows und Entertainment Themen im Bewusstsein der Zielgruppe!

Pressekontakt:

FOOLPROOFED GmbH

Herr Markus Hermjohannes

Gutenbergstraße 95

50823 Köln

fon ..: +49 178 2515328

email : pr@foolproofed.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Licht gegen Viren und Bakterien: Mit UV-C-Licht Gesundheit und Ressourcen schützen OceanaGold erhält SEIS-Entscheidungsprotokoll und Minenbetriebsgenehmigung für die Erweiterung der Haile-Goldmine