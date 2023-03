Pflanzkübel Terracotta

Terrakotta-Pflanzkübel sind Qualitätsprodukte, die robust genug sind, um hohen und niedrigen Temperaturen sowie UV-Strahlen standzuhalten. Cashpo Design bietet moderne Modelle von Terrakotta-Pflanzkübel in verschiedenen Farbtönen, Größen und Formen an.

Terrakotta ist eine Art Keramik, aber unbeschichtet und unglasiert. Sie wird aus eisenhaltigem Ton mit einem hohen Anteil an Eisenoxid hergestellt, der ihr ihre charakteristische rötlich-braune Farbe verleiht (Schattierungen können unterschiedlich sein).

Was ist das Besondere am Terrakotta-Pflanzkübel?

– Natürliches, sicheres und umweltfreundliches Material.

– Die Struktur ist porös, luftdurchlässig und absorbiert Feuchtigkeit. Die Textur ist matt, kann grobkörnig und rau sein und kann poliert werden.

– Die Farbe verblasst nicht.

Vorteile von Terrakotta-Pflanzkübel:

– Sie lassen Luft herein, sorgen für zusätzliche Belüftung;

– Sie können bemalt, gealtert und verziert werden;

– Sie sind schwer, es besteht weniger Gefahr, dass die Pflanze umkippt.

Die wichtigsten Nachteile bestehen darin:

– Sie saugen Feuchtigkeit auf, die Erde trocknet schneller aus und man muss öfter gießen;

– Die im Wasser und im Dünger enthaltenen Mineralien führen mit der Zeit zu Ablagerungen an der Wand des Topfes. Töpfe mit solchen Ablagerungen sind sogar sehr begehrt: Viele Menschen erzielen diesen Effekt absichtlich, das ist eine Frage des Geschmacks;

– Sie können sich abkühlen und aufwärmen. Im Winter, wenn die Pflanze an einem kühlen Ort steht, ist es besser, sie auf einen Ständer zu stellen, damit die Wurzeln nicht zu stark auskühlen.

Der Online-Shop von Cashpo Design bietet Terrakotta-Pflanzkübel von renommierten europäischen Herstellern zu günstigen Preisen. Mit Hilfe eines Filters ist es einfach, die richtige Größe und Form für Blumen und Ziergehölze im Innen- und Außenbereich zu wählen.

