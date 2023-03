Stilvolle und elegante Pflanzgefäße in Anthrazit

Die Pflanzgefäße in Anthrazit sind aus robustem Material gefertigt, das niedrigen Temperaturen und UV-Strahlen standhält. Trendige Farben und Formen fügen sich perfekt in Büro- und Wohnumgebungen ein.

In modernen Büros, Geschäften, Restaurants, Wohnungen und anderen Bereichen geht es nicht nur um Funktionalität und Ergonomie. Die Umgebung sollte gemütlich und psychologisch angenehm sein. Aber es ist auch wichtig, einen einzigartigen, individuellen Stil zu bewahren. Das ist leicht zu erreichen – man muss nur ein wenig dekorative Begrünung vornehmen und die richtigen Pflanzen und Pflanzgefäße auswählen, die zum Stil des Raums passen.

Schwarz und Dunkelgrau werden häufig in der Raumgestaltung verwendet. Diese edlen Farben verleihen einem Raum Stil und Eleganz. Sie lassen sich leicht mit anderen Farbtönen kombinieren, sowohl mit Pastellfarben als auch mit hellen.

Und wie schön passen die Anthrazit-Töpfe zu der üppigen Begrünung! Wie alle anderen Farben haben auch Schwarz und Grau ihre eigene Temperatur, Stimmung und ihren eigenen Stil.

Cashpo Design bietet Pflanzgefäße in Anthrazit in verschiedenen Formen an:

– Quadrat

– Kegel

– Würfel

– Oval

– Rechteck

– Zylinder

– Schale

– Trapez

Das Sortiment unseres Online-Shops umfasst Artikel in kühlem Schwarz, Dunkelgrau und helleren Grautönen. Die Vasen in Anthrazit gibt es auch in verschiedenen Strukturen, mit glänzenden und matten Oberflächen, glatt und gemustert. Die Gefäße sind aus sehr robusten Materialien gefertigt, die sich durch ihre Beständigkeit gegen Abnutzung und Verschleiß auszeichnen. Die Manager von Cashpo Design beraten Sie gerne über die Verfügbarkeit. Der Versand der Ware ist in ganz Deutschland möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A & R Westerman GmbH

Herr Felix Fischer

Fichtestr. 7

15711 Königs Wusterhausen

Deutschland

fon ..: +49 176 23593658

web ..: https://cashpo-design.de/

email : sales@cashpo-design.de

Online-Shop für kleine Architekturprojekte zur Dekoration von Parks, Privathäusern, Büroräumen und Gärten.

In unserem Katalog finden Sie elegante Springbrunnen und Skulpturen, die an die Renaissance erinnern. Dieses Dekor ist ideal für den grünen Bereich eines Hotels, eines Einkaufszentrums oder eines thematischen Restaurants.

Die Ware kommt ausschließlich von europäischen Herstellern, wir können in ganz Deutschland liefern.

Pressekontakt:

A & R Westerman GmbH

Herr Felix Fischer

Fichtestr. 7

15711 Königs Wusterhausen

fon ..: +49 176 23593658

web ..: https://cashpo-design.de/

email : sales@cashpo-design.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Man muss das Gebäude in seiner Gesamtheit betrachten“