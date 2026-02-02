Anixa Biosciences erhält Genehmigung des Freinamens für seine CAR-T-Therapie durch den United States Adopted Names Council, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur zukünftigen Vermarktung

SAN JOSE, Kalifornien, 2. Februar 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass der United States Adopted Names (USAN) Council liraltagene autoleucel als Freinamen für die neuartige FSHR-gerichtete CAR-T-Therapie des Unternehmens gegen rezidivierendes Ovarialkarzinom genehmigt hat. Die Zulassung in den USA folgt auf die vorherige Genehmigung des Namens für die internationale Verwendung durch den Expertenausschuss für internationale Freinamen (INN) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die USAN- und INN-Nomenklaturschemata für CAR-T-Zelltherapien folgen einer aus zwei Wörtern bestehenden Struktur, die die Gen- und die Zellkomponente beschreibt.

Die Vergabe des Freinamens in den USA stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung und potenziellen zukünftigen Vermarktung unserer CAR-T-Therapie dar. Mit dieser Zulassung und der vorherigen Genehmigung durch den INN-Expertenausschuss der WHO haben wir die Möglichkeit, einen allgemein anerkannten und konfliktfreien Arzneimittelnamen für unsere CAR-T-Therapie auf globaler Basis zu etablieren, so Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die erfolgreiche Durchführung unserer laufenden Phase-1-Studie mit liraltagene autoleucel, oder lira-cel, zur Behandlung von Ovarialkarzinom. Die Phase-1-Studie wird in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center durchgeführt.

Ein USAN ist ein nicht geschützter Name, der vom USAN Council ausgewählt wurde, um Sicherheit, Konsistenz und Logik bei der Wahl der Bezeichnungen für Medikamente in den USA zu gewährleisten. Der USAN Council wird gemeinsam von der American Medical Association, der United States Pharmacopeial Convention und der American Pharmacists Association gesponsert. Jeder USAN-Name ist einzigartig und wird zur Identifizierung von pharmazeutischen Wirkstoffen verwendet. Er gewährleistet die eindeutige Identifizierung, sichere Verschreibung und Abgabe von Medikamenten an Patienten.

Über liraltagene autoleucel

Liraltagene autoleucel, oder lira-cel, ist eine Follikel-stimulierende Hormon-Rezeptor (FSHR)-vermittelte chimäre Antigen-Rezeptor-T-Zell (CAR-T)-Technologie, die auf FSHR abzielt, das ausschließlich auf normalen Eierstockzellen, Tumorgefäßen und bestimmten Krebszellen exprimiert wird. Da das Ziel ein Hormonrezeptor (chimärer endokriner Rezeptor) ist und die Zielbindungsdomäne von seinem natürlichen Liganden abgeleitet ist, wird diese Technologie auch als CER-T-Therapie (chimärer endokriner Rezeptor-T-Zell-Therapie) bezeichnet, eine neue Art von CAR-T-Therapie. Liraltagene autoleucel wird derzeit in einer ersten Humanstudie (NCT05316129) untersucht, an der erwachsene Frauen mit rezidivierendem Eierstockkrebs teilnehmen, deren Erkrankung nach mindestens zwei vorherigen Therapien fortgeschritten ist. Die Studie dient der Bewertung der Sicherheit, der Ermittlung der maximal verträglichen Dosis und der Überwachung der klinischen Aktivität. Lira-cel basiert auf Technologie, die das Wistar Institute exklusiv an Anixa lizenziert hat.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TILs), welche die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (Retired Proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A – Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

