Anixa Biosciences erläutert in einem Beitrag auf „Breaking Cancer News“ seine neuartige CAR-T-Therapie zur Behandlung von Eierstockkrebs

SAN JOSE, Kalifornien, 24. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. (Anixa oder das Unternehmen) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gibt mit Freude bekannt, dass seine bahnbrechende CAR-T-Therapie zur Behandlung des Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs), die gemeinsam mit dem Moffitt Cancer Center (Moffitt) entwickelt wurde, im Online-Magazin Breaking Cancer News in einem Beitrag mit dem Originaltitel Navigating Uncharted Territory: CAR-T for Ovarian Cancer an prominenter Stelle veröffentlicht wurde.

Der Beitrag beleuchtet die bahnbrechende klinische Studie unter der Leitung von Dr. Robert Wenham, seines Zeichens Chairman des Department of Gynecologic Oncology am Moffitt Cancer Center, und Dr. Monica Avila, einer führenden gynäkologischen Onkologin am Moffitt. Die Studie untersucht den Einsatz einer T-Zell-Therapie mit chimären Antigenrezeptoren (CAR-T-Therapie) zur Behandlung des Ovarialkarzinoms, einer Erkrankung, bei der es für Patientinnen im fortgeschrittenen Stadium bisher nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gab.

Die in dieser Studie untersuchte CAR-T-Therapie, die vom Wistar Institute exklusiv an Anixa in Lizenz vergeben und im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Anixa und Moffitt weiterentwickelt wurde, zielt auf den follikelstimulierenden Hormonrezeptor (FSHR) ab, ein Protein, das nur auf der Zelloberfläche von Eierstockkrebszellen exprimiert wird. Dieser neuartige Ansatz hat das Potenzial, die Behandlung des Ovarialkarzinoms zu revolutionieren, indem das körpereigene Immunsystem genutzt wird, um Tumoren direkt anzugreifen.

Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences, meint dazu: Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Arbeit in Breaking Cancer News gewürdigt wird, und freuen uns über den vielversprechenden Nutzen dieser CAR-T-Therapie für die Patienten. Unsere Partnerschaft mit dem Moffitt Cancer Center veranschaulicht unser Engagement auf dem Gebiet der Entwicklung neuartiger und zielgerichteter Immuntherapien, die einen Wandel beim Therapiestandard für einige der schlimmsten Krebsarten, einschließlich Eierstockkrebs, einleiten könnten.

Im Beitrag wird auch die mögliche Ausweitung der Studie angesprochen, um angesichts des positiven Ansprechens der Patientin Marisol Gallagher eine wiederholte Verabreichung zu beurteilen. Weiters wird auf den breiteren Nutzen der CAR-T-Therapie bei soliden Tumoren eingegangen – ein Bereich, in dem intensiv geforscht wird und wo ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht.

Den Beitrag in ganzer Länge finden Sie unter breakingcancernews.com/2025/02/18/navigating-uncharted-territory-car-t-for-ovarian-cancer/.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen zurückgezogene Proteine (retired proteins), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Das Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, wahrscheinlich, werden und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in Item 1A – Risk Factors und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mcatelani@anixa.com

408-708-9808

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

