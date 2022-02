Anreiz für mehr soziales Engagement der Unternehmen!

Gleichzeitig Menschen mit Behinderung, gemeinnützige Einrichtungen direkt unterstützen und dabei unternehmerische Vorteile generieren.

Unterstützen Sie mit Ihrem Unternehmen Menschen mit Behinderung und erlangen dadurch betriebswirtschaftliche Vorteile.

Mit unserem Konzept „Optimierungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenabgabe“ tun Sie Gutes und haben dadurch viele Vorteile.

Unternehmen mit über 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, 5 % dieser Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Sollte diese geforderte Quote nicht erfüllt werden, wird die Ausgleichsabgabe (Schwerbehindertenabgabe) fällig. Die wenigsten Unternehmen sind darüber informiert, dass Sachspenden eine attraktive Förderung zur Sicherung von Arbeitsplätzen behinderter Menschen bedeutet. Somit können Werkstätten für Menschen mit Behinderung aktiv unterstützt werden.

Ihre bisherigen Geldspenden werden in Sachspenden umgewandelt. Diese werden in Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt. Die gesamte Abwicklung übernimmt SpendEffekt für Sie kostenfrei. Durch unsere langjährige Erfahrung haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite.

Gerade in unserer momentanen „etwas anderen Zeit“ sollte man die oft vergessenen Randgruppen in unserer Gesellschaft unterstützen. Eine dieser Randgruppen sind die Menschen mit Behinderung.

Mit unserem Konzept erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen Aufträge und somit eine für die Menschen mit Behinderung geeignete Beschäftigung.

Grundlage hierfür ist das SGB IX § 223 Abs. 1.

SpendEffekt, die AUSGLEICHSABGABE EXPERTEN, wurde 2005 gegründet und beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema „Optimierungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenabgabe“.

Wir freuen uns, auch Ihr Unternehmen mit unserem Konzept unterstützen zu dürfen.

