  • Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

    Ein riesiges Antenne Bayern Logo blüht jetzt aus Millionen Sonnenblumen nahe Salzburg – geschaffen vom Münchner Startup GEOXIP. Ein einzigartiges Naturbild, das zugleich Artenvielfalt fördert.

    BildSalzburg/München.

    Ein leuchtend gelbes Meer aus Millionen Sonnenblumen zieht derzeit die Blicke auf sich: Das Münchner Startup GEOXIP hat in der Einflugschneise des Salzburger Flughafens – auf bayrischer Seite – ein riesiges Logo von Antenne Bayern angesät. Das außergewöhnliche Naturkunstwerk erstreckt sich über mehrere Hektar und ist nun in voller Blüte zu sehen. Aus der Luft ist das Motiv bereits von weitem erkennbar und bietet einen spektakulären Anblick für Passagiere im Anflug.

    Das Projekt verbindet auf eindrucksvolle Weise Reichweite, Markenpräsenz und ökologische Wirkung. Während das Logo in riesigen Dimensionen sichtbar wird und hohe Aufmerksamkeit erzeugt, entfalten die eingesäten Blühflächen zugleich einen ökologischen Mehrwert. Die Sonnenblumen und begleitenden Wildpflanzen dienen Bienen, Schmetterlingen, Vögeln und zahlreichen weiteren Insektenarten als wertvoller Lebensraum. Auf diese Weise entsteht eine Symbiose von Nachhaltigkeit, Reichweite und Wow Effekt.

    „Unsere Blühlogos sind mehr als ein einmaliger Hingucker – sie verändern mit jeder Wetterlage und jedem Lichtspiel ihre Wirkung und laden Menschen dazu ein, das Bodenbild neu wahrzunehmen und dann auch selbst zu posten“, erklärt Felix Schnurpfeil, Vertriebschef der GEOXIP AG.

    Das Besondere an diesem Ansatz: Alle Beteiligten profitieren. Unternehmen gewinnen Reichweite und emotionale Sichtbarkeit, die Natur erhält vernetzte Lebensflächen mit Blumeninseln und Landwirte können ebenfalls profitieren. So entsteht ein dreifacher Mehrwert, der weit über die reine Symbolik hinausgeht.

    Zu sehen sind die Eindrücke auch in einem kurzen Youtube-Video: https://youtu.be/7Zi46agSGbw

