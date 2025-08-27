Reichweite, Nachhaltigkeit und schiere Größe: Geobrandings mit Blumen definieren OOH Außenwerbung völlig neu

Ein ungewöhnliches Schauspiel begeistert derzeit Passagiere und Crews im Anflug auf den Salzburger Flughafen: Mitten durch Wolken und Nebelschwaden wächst deutlich erkennbar ein riesiges Logo.

Spektakulärer Anflug über Salzburg: Antenne Bayern Logo aus Millionen Blumen sichtbar

Salzburg/München.

Werbung wird zur Naturbühne

Wo sonst großflächige Plakate oder LED-Screens dominieren, nutzt GEOXIP modernste Vector-Seed®-Technologie, die verscheidene Pflanzensamen Punkt genau in den Boden bringt um Markenlogos in blühenden Feldern entstehen zu lassen. Das Antenne Bayern Branding in der Einflugschneise Salzburg ist dabei mehr als Hunderttausend Quadratmeter groß und wird je nach aktuellem Wachstumsstand und Wetterlage – Nebel, Wolken, Lichtstimmungen – in immer neuen Facetten erlebbar.

„Diese Aufnahmen zeigen, dass Markenbotschaften nicht nur gesehen, sondern emotional erlebt werden können. Wenn aus großer Höhe durch eine Wolkendecke das Logo immer wieder durchkommt, bekommt Werbung eine völlig neue Dimension“, erklärt Felix Schnurpfeil, Vertriebschef der GEOXIP AG.

Ein Gewinn für Marken, Natur und Passagiere

Neben der beeindruckenden Reichweite – Fluggäste, Anwohner, Pendler und Touristen erleben das Branding aus verschiedenen Perspektiven – setzt das Konzept voll auf verifizierbare Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die eingesäten Blumenflächen dienen Insekten, Vögeln und Kleintieren als Lebensraum und tragen aktiv zur Artenvielfalt bei. Jeder kann das Feld mit mit eigenen Augen sehen.

„Wir verbinden Marketing-Budgets mit Nachhaltigkeit. Jede Marke, die auf diese Weise wirbt, schafft gleichzeitig echten Mehrwert für die Natur“, so Schnurpfeil.

Relevanz für Werbungtreibende und Agenturen

Für Unternehmen und Medienagenturen eröffnet sich hier ein neues Kapitel im OOH-Marketing:

– Reichweite wie klassische Außenwerbung,

– Dimensionen, die viral gehen,

– Natur als lebendige Bühne,

– messbarer ökologischer Nutzen.

Gerade im Umfeld von Flughäfen, Bahntrassen oder stark frequentierten Straßen werden solche Field Ads zu einzigartigen Eyecatchern – und zu viralem Gesprächsstoff in sozialen Medien.

Über GEOXIP

Die GEOXIP AG mit Sitz in München gilt als Pionier der Feldwerbung und der dahinterstehenden Anbauverfahren. Mit hochpräziser Technologie verwandelt das Unternehmen landwirtschaftliche Flächen in blühende Markenbotschaften. Kunden wie Telekom, Adidas, Katjes oder Erdinger Weißbräu haben bereits auf die nachhaltige Form der Außenwerbung gesetzt. Mehr dazu unter https://geoxip.com/spektakulaerer-anflug-ueber-salzburg-antenne-bayern-logo-aus-millionen-blumen-sichtbar/

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139994538

web ..: https://geoxip.com

email : info@geoxip.com

