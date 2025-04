Feldwerbung in XXL: Wenn Buchstaben größer sind als Häuser – GEOXIP revolutioniert OOH Aussenwerbung

Berlin. 65 Meter hohe Buchstaben, eine Werbefläche von 500.000 Quadtratmetern: Mit „Geobrandings“ bringt das Münchner Startup GEOXIP Aussenwerbung auf eine neue Dimension

Sichtbar aus der Luft, erlebbar und in aller Munde: Mit „Geobrandings“ bringt das Münchner Startup GEOXIP eine neue Dimension in die Out-of-Home-Werbung – und setzt dabei Maßstäbe in schierer Größe und einem unschlagbaren Preisleistungsverhältnis. Echte Nachhaltigkeit, Sinn und Artenvielfalt gibt es obendrauf.

Was ist eigentlich ein Geobranding?

Geobrandings (Bodenbilder, Field Ads) sind riesige OOH-Markenbotschaften, die aus Millionen heimischer Feld- und Wildblumen auf landwirtschaftlichen Flächen „gesät“ werden. Mit Hightech und Präzision entstehen visuelle Markenbotschaften (Geoglyphen), die man sehen, begehen, erleben – und nicht vergessen kann.

Beispiel Sportbranding adidas am Flughafen BER:

50 Hektar Blühfläche, das entspricht:

– 70 Fußballfeldern, oder

– 8 Millionen DIN A4 Seiten

– 55.700 klassischen 18/1-Plakatwänden

– 133 km Autobahnspur

– Der Schriftzug „YOU GOT THIS“ war z.B. 600 Meter lang, die Buchstaben bis zu 65 Meter hoch (die Schriftgröße entspräche 184.000 pt!) – einzelne Lettern waren so groß wie 10 Reihenhäuser.

Reichweite & Resonanz: Wenn aus Reichweite Relevanz wird

Die OOH-Werbekampagne „Magenta Blossom“ für die Telekom erzielte:

– 28 Millionen Nettoreichweite

– Platzierungen in Print, TV, Social Media & Fachmedien

– Auszeichnungen: u. a. German Brand Award und ADC Deutschland & Europa

„Man sieht es. Man redet darüber. Man teilt es.“

Die Sichtbarkeit einer Werbefläche, die so groß ist wie das Oktoberfest, ist dabei nur der Anfang. Durch das Storytelling-Potenzial entsteht zusätzlicher Impact – medial, sozial, emotional.

Allein die Länge der Umrisse betrug ca. 14 Kilometer!

Werbeimpact zum unschlagbaren Preis/ Leistungsverhältnis – Artenvielfalt gibt es obendrauf

Klassische OOH am Münchner Flughafen:

– 48 qm Plakat: z.B. 370.000 EUR p.a.

– z.B. 7.600 EUR/m²,

– Reichweitepotenzial: 31,6 Mio Fluggäste

OOH-Geobrandings am Flughafen MUC, TOP-Lage:

Angesäte Bodenbilder können da ggf. locker mithalten – sogar in Premiumlagen. Zusätzlich zum gleichen Reichweitepotenzial von 31,6 Mio Fluggäste gibt es echte Nachhaltigkeit und Artenvielfalt obendrauf, sowie + PR + Besucher + Drohnencontent + Awards mgl.

Fazit für werbende Unternehmen und betreuende Agenturen

Feldwerbung – Botschaften mit Blumen am Feld: Out-of-Home auf einem neuen Level

? gleiche physische Reichweite, jedoch allein schon in der schieren Größe unschlagbar

? zusätzlich Multiplikation auf allen Kanälen, das postet man, das teilt man

? Unschlagbar günstige Quadratmeterpreise

? Gesamtkosten können bei gleicher Reichweite teilweise deutlich unter klassischer OOH-Werbung liegen

? Hochemotional ansprechend und „on the ground“ erlebbar

? Medienwirksam wiederverwertbar

? Und ganz nebenbei auch klimapositiv

Übrigens: Mitglieder des Dachverbands Nature as a Display e.V. arbeiten nicht gegen – sondern als hochspezialisierter Teamplayer mit Agenturen zusammen. Die gemeinsame Verwirklichung von grüner OOH Aussenwerbung bietet Raum für gemeinsamen crossmedialen Erfolg!

Über GEOXIP:

Marktführer und Technologietreiber GEOXIP ermöglicht die Ansaat spektakulärer und blühender Bodenbilder (Geoglyphen) in höchster Präzision und Zuverlässigkeit. Mit Präzisionsverfahren wie Vector-Seed®-Technologie entstehen erfolgreich riesige Markenbotschaften mit Blumen auf Feldern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nature as a Display e.V

Herr Felix Schnurpfeil

Raiffeisenstr. 5

83413 Fridolfing

Deutschland

fon ..: +49 89 374 55 130

web ..: https://nature-as-a-display.com

email : info@nature-as-a-display.com

