Antimon im Blickpunkt der Anleger

Aufgrund der steigenden Nachfrage steigt auch das Interesse an dem seltenen Halbmetall Antimon.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.05.2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin

Antimon ist ein kritischer Bestandteil für den Militärbereich und für Hochtechnologien. Es ist in Flammschutzmitteln, Blei-Säure-Batterien, Kunststoffen, Halbleitern, Munition oder Legierungen verbaut. Flammhemmende Kleidung in verschiedenen Bereichen gelingt mit Antimon. Auch in Autositzen, Kinderkleidung oder Kabelumhüllungen ist das silberweiße glänzende Metall vorhanden. Gerade die Verwendung im Militärwesen macht das Halbmetall zu einem Rohstoff für die nationale Sicherheit. Nicht zuletzt, weil China im Antimonmarkt dominierend ist.

Antimon verstärkt und härtet Metalle. Schon im zweiten Weltkrieg wurde es in Bleigeschossen, militärischen Legierungen und in Wolframstahl verwendet. Heute sind die Rüstungsindustrie und die Energiewende Bereiche, die das Halbmetall so wertvoll machen. Denn weltweit werden große Investitionen im Rüstungsbereich getätigt. China ist der größte Produzent des Rohstoffes, besitzt große Reserven und Verarbeitungskapazitäten. Vom US-Innenministerium und von Kanada wurde es als kritischer Rohstoff eingestuft.

Laut Prognosen wird der weltweite Antimonmarkt im laufenden Jahr rund 1,22 Milliarden US-Dollar ausmachen. Für 2034 wird bereits mit 2,01 Milliarden US-Dollar gerechnet. Damit wächst der Markt für den kritischen Rohstoff durchschnittlich mit zirka 5,80 Prozent im Jahr. Experten gehen davon aus, dass aktuell ein Defizit auf dem Antimonmarkt besteht. Die Preise steigen und viele Länder suchen nach Bezugsquellen außerhalb Chinas. Es ist also Zeit sich mit Antimon und den Gesellschaften, die den Rohstoff in ihren Projekten besitzen, zu beschäftigen.

GoldMining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ -) verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes.

Southern Cross Gold Consolidated (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ -) besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende aktuelle Bohrergebnisse, beispielsweise 17,3 Meter mit 22,9 Gramm Gold je Tonne Gestein, deuten auf ein bedeutendes Explorationspotenzial hin. Das Bohrprogramm umfasst 200.000 Meter. Die Stammaktien der Gesellschaft wurden kürzlich in den VanEck Junior Gold Miners ETF und in den FTSE Canada All Cap Index aufgenommen. Die bereits genehmigten Bohrungen für einen Explorationsstollen sollen nun die Bohrarbeiten beschleunigen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold Consolidated (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Southern Cross Gold Consolidated, GoldMining,

https://de.wikipedia.org/wiki/Antimon;

https://www.fortunebusinessinsights.com/de/antimonmarkt-104295;

https://apscreens.com/de/antimony-mining/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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