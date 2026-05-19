Warum Kalidünger strategisch wichtig ist – diese Firma genau in die Zeit passt!

Kali ist einer der Schlüsselrohstoffe für Ernährungssicherheit – der Kalimarkt rückt geopolitisch immer stärker in den Fokus. Farhad Abasov erklärt deutschsprachig, welche…

…nächsten Schritte anstehen könnten.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.05.2026, 5:44 Uhr Zürich/Berlin

Kali zählt zu den wichtigsten, aber oft unterschätzten Rohstoffen der Welt. Ohne Kalidünger lassen sich moderne landwirtschaftliche Erträge kaum aufrechterhalten. Stickstoff, Phosphor und Kali erfüllen unterschiedliche Aufgaben in der Pflanzenernährung und können nicht einfach beliebig ersetzt werden. Genau deshalb wird Kali in einer Welt mit wachsender Bevölkerung, begrenzten Ackerflächen und angespannten Lieferketten immer strategischer.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie empfindlich Düngemittelmärkte auf Krisen reagieren können. Pandemie, Ukraine-Krieg, Sanktionen, Handelskonflikte und mögliche Störungen wichtiger Transportwege haben Regierungen und Agrarmärkte daran erinnert: Ernährungssicherheit beginnt nicht erst auf dem Feld, sondern bereits bei Rohstoffen, Energie, Logistik und Finanzierung. Auch wenn eine Eskalation im Nahen Osten den Kalimarkt nicht zwingend direkt treffen müsste, könnten indirekte Effekte über Energiepreise, Frachtraten und die allgemeine Nervosität an den Düngemittelmärkten spürbar werden.

Auch politisch gewinnt Kali an Bedeutung. Die USA und Kanada führen Kali inzwischen als kritischen Rohstoff. Gleichzeitig ist die globale Produktion stark konzentriert. Kanada, Russland und Belarus dominieren den Markt. Für große Importländer wie Brasilien, Indien, China oder die USA wird die Frage nach neuen, verlässlichen Kaliquellen deshalb immer wichtiger.

Genau hier setzt Millennial Potash – https://www.youtube.com/watch?v=N3ttNz3Avvs – an. Das Unternehmen entwickelt mit Banio ein Kali-Projekt im Süden Gabuns, in Küstennähe zur Atlantikregion und nahe der Hafenregion Mayumba. Diese Lage könnte perspektivisch ein wichtiger Vorteil sein – insbesondere mit Blick auf atlantische Absatzmärkte wie Brasilien, aber auch auf Afrika und weitere Importregionen. Banio ist noch ein Entwicklungsprojekt, doch genau darin liegt auch die Spannung: Die nächsten Schritte könnten entscheidend werden.

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat zuletzt mehrere Fortschritte gemeldet. Die definitive Machbarkeitsstudie, kurz DFS, sowie die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung, kurz ESIA, laufen nach Unternehmensangaben weiter und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. Parallel arbeitet das Unternehmen an Infrastrukturfragen, darunter mögliche Hafen- und Logistiklösungen im Raum Mayumba. Zudem laufen Gespräche mit Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über mögliche nächste Finanzierungsschritte.

Ein positives Signal ist die Unterstützung durch die U.S. International Development Finance Corporation. Millennial Potash meldete, dass die DFC bis zu 3 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie und damit verbundener Arbeiten bereitstellt. Das ist keine Baufinanzierung für eine Mine, aber ein wichtiger Vertrauensbeweis einer bedeutenden US-Entwicklungsfinanzierungsinstitution.

Auch operativ geht es voran. Am 12. Mai 2026 meldete Millennial Potash – https://www.youtube.com/watch?v=N3ttNz3Avvs – den Start des Phase 3-Bohrprogramms bei Banio. Geplant sind vier weitere kalispezifische Bohrlöcher mit insgesamt rund 4.000 Metern. Ziel ist es, südliche und westliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu prüfen. Zwei Bohrlöcher befinden sich auf der Explorationslizenz Haute Banio, die nach Unternehmensangaben auch wegen ihrer Nähe zu möglichen Hafen- und Infrastrukturbereichen strategisch interessant ist.

Besonders spannend wird das im deutschsprachig aufbereiteten Interview mit Farhad Abasov, Chairman von Millennial Potash. Dort spricht er über den Fortschritt der DFS und ESIA, über Infrastruktur- und Hafenfragen, über mögliche Finanzierungsschritte und darüber, was in den kommenden Monaten bei Banio anstehen könnte. Wer verstehen möchte, warum Millennial Potash genau jetzt stärker in den Fokus rücken könnte, sollte sich dieses Interview ansehen.

Hier geht´s zum Interview: https://www.youtube.com/watch?v=N3ttNz3Avvs

Fazit:

Kali ist kein Modethema, sondern ein strategischer Rohstoff für die globale Ernährungssicherheit. Millennial Potash – https://www.youtube.com/watch?v=N3ttNz3Avvs – arbeitet an einem Projekt, das in eine Zeit wachsender geopolitischer Unsicherheit, angespannter Lieferketten und steigender Nachfrage nach verlässlichen Düngemittelrohstoffen passt. Die laufende DFS, die ESIA, das neue Bohrprogramm, die Infrastrukturgespräche und die DFC-Unterstützung machen die nächsten Monate besonders interessant – mehr dazu erklärt Farhad Abasov im Interview.

Quellen und technische Hinweise

Die positiven Aussagen zu Millennial Potash stützen sich auf öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen und Unternehmensinformationen von Millennial Potash Corp., insbesondere zur Einleitung der DFS, zur DFC-Unterstützung, zum Banio-Projekt, zur Ressourcenschätzung, zur Erhöhung des Projektinteresses auf 80 % sowie zum Start des Phase-3-Bohrprogramms.

Soweit dieser Beitrag technische oder wissenschaftliche Informationen zum Banio-Projekt enthält, beruhen diese auf veröffentlichten Angaben von Millennial Potash Corp. Die technischen Informationen in den zugrunde liegenden Unternehmensmeldungen wurden nach Angaben des Unternehmens von Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo., Director des Unternehmens und Qualified Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. SRC swiss resource capital AG hat diese technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

Offenlegung, Risikohinweis und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung – Marketingmitteilung. Dieser Beitrag wurde im Namen von Millennial Potash Corp. verbreitet. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Millennial Potash Corp. bezahlte Investor-Relations-/Beraterverträge. Es besteht daher ein Interessenkonflikt. Der Beitrag ist nicht unabhängig, nicht neutral und nicht als Finanzanalyse zu verstehen.

Dieser Beitrag stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, der Marktmissbrauchsverordnung oder sonstiger kapitalmarktrechtlicher Vorschriften dar. Er enthält keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten. Alle Leserinnen und Leser sollten vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls eine zugelassene Anlageberatung in Anspruch nehmen.

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Entgeltliche Beziehung: bezahlter IR-/Beratervertrag zwischen SRC swiss resource capital AG und Millennial Potash Corp.

Eigene Position Autorin: keine. Netto-Position SRC: unter 0,5 %. Beteiligung des Emittenten an SRC >= 5 %: nein.

Aktualisierungspflicht: Es besteht keine Verpflichtung, diesen Beitrag zu aktualisieren, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Investitionen in Aktien von Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Kurs- und Währungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Verwässerungsrisiken, Rohstoffpreisrisiken, politische und regulatorische Risiken, Genehmigungsrisiken, technische Risiken, Umwelt- und Sozialrisiken sowie das Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts. Millennial Potash ist nach aktuellem Stand ein Entwicklungsunternehmen und erzielt noch keine Produktionserlöse aus dem Banio-Projekt.

Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beziehen sich unter anderem auf mögliche Projektfortschritte, künftige Studienergebnisse, Genehmigungen, Finanzierungen, Ressourcenerweiterungen, Produktionsszenarien, Marktchancen und logistische Vorteile. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und beruhen auf Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch nicht übernommen. Maßgeblich sind ausschließlich die offiziellen Veröffentlichungen von Millennial Potash Corp. sowie die bei den zuständigen Wertpapieraufsichts- und Börsenstellen veröffentlichten Unterlagen. Für Inhalte externer Webseiten wird keine Haftung übernommen; hierfür sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Es gilt ergänzend der vollständige Disclaimer der SRC swiss resource capital AG.

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