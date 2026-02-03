Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) legt neue massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung in der Zone Marcus frei

Vancouver, Kanada – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich, bekannt zu geben, dass es die massive Antimon-Stibnit-Mineralisierung in der Zone Marcus (West) erweitert und weiter abgegrenzt und durch kontinuierliche Schürfgrabungen weitere Mineralisierungen im Muttergestein freigelegt hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83009/02-17-26marcusinfo_DE_Prcom.001.jpeg

Mineralisierung der Zone Marcus (West) neben dem Discovery Boulder

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83009/02-17-26marcusinfo_DE_Prcom.002.jpeg

Abbildung 1: Lage der neu entdeckten Mineralisierung in Marcus (West). Man beachte die Nähe zu den für 2026 geplanten Bohrungen, gekennzeichnet durch grüne Bohrlöcher. Flache Bohrungen können einfach durch Drehung der Bohrrichtung durchgeführt werden.

Weitere Schürfgrabungen in der Zone Marcus (West) haben das Gebiet der Mineralisierung erweitert. Die von unseren Feldteams und unserem Auftragnehmer durchgeführten Schürfgrabungen und Probenahmen haben sich bei der Entdeckung neuer mineralisierter Zonen wie der Zone Marcus (West) als sehr effektiv erwiesen. Ist eine Mineralisierung erst einmal identifiziert, lässt sie sich einfach entlang der Streichrichtung weiterverfolgen.

Aus Abbildung 1 lässt sich ablesen, dass die neu entdeckte Mineralisierung der Zone Marcus (West) leicht durch flache Bohrungen von Standorten wie BHW-26-03 aus getestet werden kann, indem einfach die Bohrrichtung geändert und der Bohrer um 180 Grad gedreht wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83009/02-17-26marcusinfo_DE_Prcom.003.jpeg

Foto einer Baggerschaufel, die mineralisiertes Gestein aus einem Schürfgraben zur Untersuchung durch unser Feldteam heraufholt. Man beachte die Ansammlung von mineralisiertem Material in der Nähe von Marcus‘ Stiefeln im unteren Teil des Fotos in der Mitte.

Die neuen Entdeckungen, die unser Feldteam in dem Konzessionsgebiet gemacht hat, sind Teil unseres Explorationsprogramms 2026, das in Verbindung mit den Definitionsbohrungen über 10.000 Meter in der Zone Main durchgeführt wird. Das Explorationsprogramm umfasst Bodenprobenahmen sowie Prospektion und Probenahme. Eine luftgestützte Untersuchung wird derzeit geprüft.

Es ist vorgesehen, mit den Bohrungen in der Zone Marcus (West) sofort zu beginnen. Es ist geplant, bis zu sechs flache Bohrlöcher zu bohren, um die Zone in einer Tiefe zwischen 30 und 50 Metern zu untersuchen.

Zu den noch unerkundeten Gebieten gehören auch die Zone Central, die 2010 bei Schürfgrabungen 2,90 % Sb über 8,18 m ergab, einschließlich 5,79 % Sb über 1,75 m und 8,47 % über 1,53 m, sowie die Zone South, in der ATMY bei Schürfgrabungen eine Stibnitmineralisierung über etwa 150 Meter freigelegt hat.

Herr Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources Corp., merkte wie folgt an: Ich hatte die Freude, den Standort Bald Hill zu besuchen und die Arbeiten in der Zone Marcus (West) zu beobachten. Der Bagger und die Geologen arbeiten ausgesprochen gut zusammen und bilden ein sehr effizientes Team. Es ist sehr spannend zu sehen, wie die mineralisierten Proben vom Bagger an die Oberfläche gebracht werden, wo sie von den Geologen untersucht werden können. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um ein stark mineralisiertes Gebiet handelt, und der blättrige Stibnit ist sehr ansprechend.

Auch gehen die Arbeiten an den Definitionsbohrungen in der Zone Main gut voran. Diese Woche kommt ein zweites Bohrgerät für dieses Programm hinzu.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83009/02-17-26marcusinfo_DE_Prcom.004.jpeg

Abbildung 2: Mineralisierte Zonen im Antimonprojekt Bald Hill. Die Spuren der Mineralisierung der Zone Main an der Oberfläche sind in Rot dargestellt. Die Mineralisierung der Central und South Zonen und die neu entdeckte Marcus Zone westlich der Zone Main sind hervorgehoben.

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights

· Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

· Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte mit einer Länge von über 700 m und einer Tiefe von mindestens 350 m definiert.

· Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

· NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, beträgt in etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

· Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

