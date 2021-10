Anwalt für Verkehrsrecht in Mainz

Bei Regelverstößen im Verkehrsrecht bietet die Kanzlei BRAUN Mandantinnen und Mandanten in Mainz, aber auch bundesweit, persönlichen Rechtsbeistand.

Das Verkehrsrecht beinhaltet eine Fülle an Regeln, an die sich Teilnehmende des Straßenverkehrs halten müssen. Ob mit dem Auto, dem Motorrad oder zu Fuß: Die Sicherheit aller steht immer im Vordergrund. Leider wird diese tagtäglich durch Regelverstöße wie beispielsweise überfahrene Ampeln oder zu schnelles Fahren gefährdet.

Sowohl geschädigte als auch verursachende Personen sollten ihre Rechte und Pflichten kennen. Mit einem Anwalt für Verkehrsrecht in Mainz können sich Mandantinnen und Mandanten umfassend zu ihren rechtlichen Möglichkeiten aufklären lassen.

Kompetente Beratung bei Verstößen im Straßenverkehr

Wer in einen Unfall verwickelt ist oder auf andere Art und Weise gegen geltendes Recht verstoßen hat, sollte frühzeitig rechtlichen Beistand einholen. Denn verkehrsrechtliche Fragen können schnell unübersichtlich werden und je nach Schwere des Vergehens empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Alle entsprechenden Regelungen finden sich in der deutschen Straßenverkehrszulassungsordnung (StZVO). Diese beinhaltet unter anderem Regeln zur Fahrerlaubnis, Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU), zu Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldern und zu Punkten in Flensburg. Das sind aber nur einige Aspekte des Verkehrsrechts. Die Kanzlei BRAUN steht Mandantinnen und Mandanten bundesweit in allen verkehrsrechtlichen Belangen zur Seite und vertritt die rechtlichen Interessen im Ernstfall auch vor Gericht.

Bei diesen Vergehen hilft ein Anwalt für Verkehrsrecht

Das Verkehrsrecht unterscheidet grundsätzlich zwischen leichten Vergehen, sogenannten Ordnungswidrigkeiten, und schweren Verstößen, also Straftaten. Je nachdem, ob die Regeln geringfügig verletzt wurden oder ob durch rücksichtsloses Handeln andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, kann ein Regelbruch unterschiedliche Sanktionen nach sich ziehen.

Wird man mit dem Handy am Steuer erwischt oder bei zu schnellem Fahren geblitzt, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Dann drohen Bußgelder, Punkte in Flensburg oder ein vorübergehendes Fahrverbot. Bei Drogen am Steuer oder Unfallflucht können deutlich härtere Strafen angeordnet werden, wie beispielsweise der Entzug der Fahrerlaubnis oder in besonders schweren Fällen sogar eine Haftstrafe. Es ist daher unbedingt ratsam, frühzeitig einen auf Verkehrsrecht spezialisierten Anwalt zu kontaktieren, der über die eigene Rechtslage Bescheid weiß.

Fachwissen in 20 Städten und Regionen

Die Kanzlei BRAUN bietet eine kompetente Rechtsvertretung an ihrem Hauptsitz in Mainz, aber auch deutschlandweit. Der zweite Hauptsitz befindet sich in Darmstadt, aber auch in weiteren Großstädten wie Frankfurt, Berlin, Köln, Linden, Siegen und Maintal ist die Kanzlei vertreten und immer in der Nähe von Mandantinnen und Mandanten.

Weitere Standorte befinden sich in den Regionen wie Arnsberg, Bad Vilbel, Bad König, Groß-Umstadt, Hagen, Ingelheim am Rhein, Koblenz, Lüdenscheid, Neuss, Gießen, Offenbach am Main und Solms. Neben spezialisierten Fachkräften für Verkehrsrecht bietet die Kanzlei BRAUN auch eine fundierte Rechtsberatung in den Bereichen Insolvenz- und Arbeitsrecht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kanzlei BRAUN

Herr Sebastian Braun

Schusterstraße 2

55116 Mainz

Deutschland

fon ..: 06131/ 624 80 50

fax ..: 06131/ 624 80 59

web ..: https://kanzlei-braun.net/

email : sbraun@kanzlei-braun.net

Die Kanzlei BRAUN ist eine auf das Wirtschafts- und Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei. Mandanten und Auftraggeber profitieren davon, dass kurzfristige Spitzen zeitnah und kompetent abgedeckt werden. Rechtliche oder wirtschaftliche Spezialprobleme werden ohne Vorhalten hoch spezialisierter Berufsträger im Bedarfsfall rechtssicher und wirtschaftlich sinnvoll gelöst.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: http://www.regiohelden.de

email : pressemitteilungen@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Anwalt für Verkehrsrecht in Köln