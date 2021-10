Anwalt für Verkehrsrecht in Frankfurt

Bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Verkehrsrecht bietet die Kanzlei BRAUN in Frankfurt, aber auch bundesweit, kompetenten Rechtsbeistand.

Im Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuß: Wer am Straßenverkehr teilnimmt, muss sich an die Regeln halten. Nur so kann die Sicherheit aller gewährleistet werden. Leider sind Verstöße gegen die Verkehrsordnung sowie Unfälle auf deutschen Straßen dennoch an der Tagesordnung. Oftmals kennen die beteiligten Personen ihre Rechte und Pflichten nicht – und begehen folgenschwere Fehler.

Um das zu vermeiden, ist es ratsam, frühzeitig einen Anwalt für Verkehrsrecht in Frankfurt zu kontaktieren. Sowohl verursachende als auch geschädigte Personen sollten sich umfassend zu ihrer Rechtslage aufklären lassen. Die Kanzlei BRAUN bündelt hochspezialisiertes Wissenim Bereich Verkehrsrecht und bietet Mandantinnen und Mandanten bundesweit kompetente Rechtsberatung.

Beratung bei Verstößen im Verkehrsrecht

Die deutsche Straßenverkehrszulassungsordnung (StZVO) regelt, was auf den Straßen erlaubt ist und was nicht. Wer diese Regeln missachtet, muss mit teilweise empfindlichen Strafen rechnen. Je nach Schwere des Vergehens kann das Strafmaß von einem einfachen Bußgeld bis zu einer Freiheitsstrafe reichen. Entscheidend ist hierbei, ob es sich um eine geringfügige Verletzung der Verkehrsregeln handelt oder ob durch rücksichtsloses Handeln andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr gebracht wurden. In jedem Fall ist es sinnvoll, einen kompetenten Rechtsbeistand zu kontaktieren, der auch in unübersichtlichen Situationen einen klaren Kopf behält und die Interessen von Mandantinnen und Mandanten vertritt.

Ordnungswidrigkeit oder Straftat? Ein Anwalt hilft!

Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wird, mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wird oder eine rote Ampel überfährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Damit sind leichte Verstöße gegen die Verkehrsregeln gemeint. Es drohen dann Bußgelder, Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot.

Anders bei einem schweren Vergehen, das andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, wie beispielsweise Unfallflucht oder das Fahren unter Drogeneinfluss. Diese Delikte ziehen weitaus härtere Sanktionen nach sich und können neben dem Entzug des Führerscheins auch die Anordnung einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) oder sogar eine Haftstrafe zur Folge haben. Frühzeitige anwaltliche Unterstützung ist hier unerlässlich, um die eigenen Interessen gegenüber Versicherungen sowie im Ernstfall auch vor Gericht kompetent vertreten zu lassen.

Rat und Beistand in 20 Städten und Regionen

Die Kanzlei BRAUN bietet in Frankfurt, aber auch deutschlandweit, juristische Unterstützung von der fachkundigen Beratung bis zur Vertretung vor Gericht. Mit spezialisierten Fachkräften, jahrelanger Erfahrung und einer bundesweiten Vernetzung bündelt die Kanzlei eine umfassende Expertise im Bereich des Verkehrsrechts.

Mit Hauptsitzen in Darmstadt und Mainz sowie weiteren Standorten in Frankfurt, Berlin, Köln, Linden, Siegen und Maintal ist die Kanzlei immer in der Nähe von Mandantinnen und Mandanten zu finden. Auch in vielen weiteren Regionen wie Arnsberg, Bad Vilbel, Bad König, Groß-Umstadt, Hagen, Ingelheim am Rhein, Koblenz, Lüdenscheid, Neuss, Gießen, Offenbach am Main und Solms bietet die Kanzlei BRAUN eine persönliche und vertrauensvolle Rechtsberatung.

