Mit „Booka Local“ überwinden Ausländer sprachliche Hürden

Neue App macht den beliebten Service jetzt auch mobil über das Handy nutzbar

BERLIN, 13. Oktober 2021 – Booka Local ist eine Dienstleistungs- und Übersetzungs-App, welche es Menschen, die kein Deutsch sprechen, ermöglicht mit Muttersprachlern zusammen zu kommen, um diese sprachlichen Barrieren zu durchbrechen. Hat ein Nutzer einen Muttersprachler gefunden, kann dieser durch Übersetzungen helfen, Aufgaben zu erledigen, die ansonsten mit eingeschränkten Deutschkenntnissen unmöglich gewesen wären.

„Mit Booka Local wollte ich einen Service schaffen, der für viele Menschen von Bedeutung ist – insbesondere für internationale Besucher und Immigranten mit wenig Deutschkenntnis. So können sie die Aufgaben des täglichen Lebens erledigen und Frustrationen mit der deutschen Bürokratie überwinden“, sagt Mei Chi Lo, Gründerin von Booka Local. „Die neue Booka Local App ist ein wertvolles Werkzeug, um mit der Hilfe anderer noch schneller und einfacher sprachliche Barrieren zu durchbrechen.“

Mei Chi Lo kennt derartige Hürden nur zu gut. Als sie Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde, fiel es ihr aufgrund der bestehenden Sprachbarrieren schwer, den Vorfall den Behörden zu melden. Ohne der Hilfe eines Deutschsprachigen, wäre es ihr nicht möglich gewesen die Unterstützung zu erhalten, die sie dringend benötigte. Viele Menschen haben auch Schwierigkeiten mit den Aufgaben des Alltags – sei es beispielsweise der Kundendienst einer Firma, Anrufe bei Versorgern, das Vereinbaren von Terminen, Ausfüllen von Formularen und viele andere Anliegen. Frau Lo hat ihr traumatisches Erlebnis genutzt, um mit Booka Local einen positiven Beitrag zu leisten. Der Service verbindet Menschen und hilft ihnen diese sprachlichen Barrieren zu überwinden. Mit Hilfe von Menschen, die die lokale Sprache sprechen, kann so beispielsweise auch die komplexe deutsche Bürokratie gehandhabt werden.

Booka Local ist eine Plattform, die Nutzer und Helfer zusammen bringt. Sie treffen sich dann persönlich und können so jedwedes Problem gemeinsam lösen. Die Abrechnung des Services erfolgt über Booka Local, wo die Nutzer eine Gebühr pro Stunde Arbeit der Helfer entrichten. Die Preise sind dabei weit unter denen von professionellen Übersetzern. So kann einer großen Anzahl von Menschen geholfen werden. Um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten, werden alle Helfer im Vorfeld geprüft. Sobald ihre Services auf der Plattform buchbar sind, sind die Helfer auch über Booka Local versichert.

Booka Local ist auf booka-local.com und als App im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.

Über Booka Local:

Booka Local wurde 2020 als Service über die Webseite von Mei Chi Lo gestartet. Der unerwartet hohe Zuspruch führte zum Ausbau des Angebots und gipfelt momentan in der Veröffentlichung der neuen Booka Local App. Für Opfer sexueller Übergriffe ist der Service kostenfrei nutzbar. So will Booka Local sicherstellen, dass kein weiteres Opfer aufgrund sprachlicher Barrieren in Deutschland keine Hilfe erhält.

