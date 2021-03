Anwenderbericht Andreas Baumann Werkzeugmaschinen

Geschlossene Schaltschrankkühlung erhöht Verfügbarkeit im Maschinenpark zur Herstellung von Carbonteilen

MBI sorgt mit Luft/Wasser-Wärmetauschern und Chiller für eine Kosteneinsparung von 95%

Unser Kunde Andreas Baumann Werkzeugmaschinen ist seit vielen Jahren auf die Reparatur, Wartung und Optimierung von Werkzeugmaschinen spezialisiert. Bei einem Hersteller von Carbonteilen war Herr Baumann mit wiederholten Maschinenstillständen konfrontiert. Die Ursache dafür waren Kurzschlüsse von eingebauter Elektronik – insbesondere bei Servorreglern und Wechselrichtern – in Schaltschränken.

Zur Abführung der Wärmelast waren in den Schaltschränken Ventilatoren verbaut. Der Einsatz dieser Ventilatoren führte jedoch zu zwei Problemen. Zum einen war die Kühlleistung der Ventilatoren unzureichend. Vor allem im Sommer lagen die Temperaturen in den Schaltschränken häufig bei mehr als 45 Grad. Außerdem zogen die Ventilatoren den Graphitstaub, der bei der carbonverarbeitenden Produktion entsteht, in den Schaltschrank.

Dort sorgte der leitfähige Staub immer wieder für Kurzschlüsse. In der Folge wurden die Wechselrichter und Servoantriebe wiederholt zerstört.

Dies verursachte hohe Kosten für Ersatzteile. Außerdem kam es durch die Maschinenausfälle mehrfach zu Lieferverzögerungen.

Die Lösung: Eine geschlossene Schaltschrankkühlung zur Vermeidung von Kurzschlüssen durch leitfähigen Umgebungsstaub

Den kompletten Anwenderbericht finden Sie auf unserer Webseite unter Anwenderbericht Andreas Baumann Werkzeugmaschinen

