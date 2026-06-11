a&o Hostels setzt auf datengetriebenes Marketing und internationale Expansion

a&o Hostels arbeitet mit Loyamo zusammen, um internationale Sichtbarkeit, Marketingeffizienz und Direktbuchungen durch datengetriebenes Performance Marketing gezielt auszubauen.

Die Hostelkette a&o Hostels baut ihre digitalen Marketingaktivitäten weiter aus und arbeitet jetzt mit der Münchner Performance-Marketing-Agentur Loyamo zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, die internationale Sichtbarkeit der Marke zu stärken, zusätzliche Nachfrage in wichtigen Wachstumsmärkten zu erschließen und den Anteil direkter Buchungen weiter auszubauen.

a&o Hostels ist die weltweit größte Hostelkette mit 45 Standorten in 31 Städten und zehn Ländern Europas und wächst weiter an zentralen Standorten in europäischen Metropolen.

„Datengetriebenes Marketing, präzise Steuerung von Marketinginvestitionen sowie die fokussierte Ansprache internationaler Zielgruppen gewinnen zunehmend an Bedeutung“, so Thomas Hertkorn, Head of Online Marketing bei a&o Hostels, „Wir investieren effizient in Technologien, Analysen und Performance-Marketing, um unsere Marke in Europa weiter auszubauen und gleichzeitig mehr Direktbuchungen über unsere eigenen Kanäle zu generieren.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit unterstützt Loyamo a&o Hostels in den Bereichen Search Engine Advertising (SEA), Paid Social sowie Data & Analytics. Gemeinsam werden kanalübergreifende Strategien entwickelt, um die Marketing-Performance transparenter zu machen und Wachstumschancen in bestehenden sowie neuen Märkten besser zu nutzen.

„a&o gehört zu den spannendsten Playern im europäischen Hospitality-Markt und verfügt über enormes Potenzial in vielen internationalen Märkten“, sagt Moritz Zachris, einer der Geschäftsführer von Loyamo. „Wir übersetzen datenbasierte Erkenntnisse in konkrete Marketingmaßnahmen und können so die Wachstumsziele des Unternehmens stärken.“

Neben der internationalen Expansion bleibt auch der deutsche Markt ein zentraler Fokus. Durch eine engere Verzahnung von Kampagnensteuerung, Datenanalyse und Marketing-Technologie sollen Budgets effizienter eingesetzt und die Customer Journey kontinuierlich optimiert werden.

Partnerschaft mit Fokus auf Wachstum und Messbarkeit

Der Wettbewerb im europäischen Travel-Markt wird zunehmend digitaler. Reisende informieren sich über eine Vielzahl von Kanälen und erwarten relevante Inhalte entlang ihrer gesamten Reiseplanung. Für Unternehmen wie a&o Hostels wird es daher immer wichtiger, Marketingmaßnahmen nicht nur nach Reichweite, sondern vor allem nach ihrem tatsächlichen Beitrag zu Buchungen und Geschäftserfolg zu bewerten.

Mit der Zusammenarbeit bündeln a&o Hostels und Loyamo ihre Kompetenzen, um datengetriebenes Wachstum, höhere Marketingeffizienz und eine stärkere internationale Marktpräsenz voranzutreiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Loyamo GmbH

Frau Sofia Zitzmann

Ridlerstraße 57

80339 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 69 31 25 60

web ..: https://www.loyamo.com/

email : sofia.zitzmann@loyamo.com

Die Loyamo GmbH ist eine Online-Marketing-Agentur mit Sitz in München. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale Kunden bei der Planung, Umsetzung und Optimierung digitaler Marketingstrategien. Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Social Media Marketing, Affiliate Marketing, CRM, Data & Analytics sowie die Entwicklung und Optimierung von Websites.

Mit einem datengetriebenen und praxisorientierten Ansatz entwickelt Loyamo individuelle Lösungen entlang der gesamten Customer Journey. Dabei verbindet die Agentur strategische Beratung mit operativer Umsetzung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Sichtbarkeit zu steigern, qualifizierte Leads zu generieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, darunter E-Commerce, Tourismus, B2B, Finanzen und Industrie.

Pressekontakt:

Loyamo GmbH

Frau Sofia Zitzmann

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email : sofia.zitzmann@loyamo.com

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