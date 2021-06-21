Margot Schmitt „Haarliebe“ – eine Hommage an schönes Haar

Vitalität für feines und kraftloses Haar. Friseurmeisterin Margot Schmitt präsentiert mit „Haarliebe“ eine neue Pflege- und Stylingserie mit natürlichen Inhstoffen und modernen Wirkstoffkombinationen.

Schönes Haar ist nicht nur eine Frage des Stylings. Es ist Ausdruck von Persönlichkeit, Ausstrahlung und dem guten Gefühl, sich selbst mit Liebe und Sorgfalt zu begegnen. „Haarliebe“ heißt die neue Produkt-Serie der Friseurmeisterin Margot Schmitt, in der sie sich mit ihrer ganzen Leidenschaft insbesondere feinem und kraftlosem Haar widmet.

„Lieben Sie Ihre Haare und Ihre Kopfhaut? Dann schenken Sie ihnen das, was sie brauchen“, plädiert Margot Schmitt. Mit „Haarliebe“ lädt sie Frauen dazu ein, ihre Haare mit derselben Zuwendung zu behandeln, mit der sie auch auf sich selbst achten: mit sanfter Pflege, wertvollen Wirkstoffen aus der Natur und einem Hauch Luxus im Alltag.

Moringa – das Herz der Serie

Das Herzstück der ausgefeilten Rezepturen der neuen „Haarliebe“-Serie ist Moringaöl. Gewonnen aus den Samen des indischen „Wunderbaums“ ist es reich an Antioxidantien und Fettsäuren, pflegt das Haar intensiv, schützt es und verleiht ihm zugleich Geschmeidigkeit und einen gepflegten Glanz – ohne zu beschweren.

Propolis, Rosmarin und Panthenol – Pflege mit Tiefe

In den Pflegeprodukten der Serie wird Moringaöl mit Propolis, Rosmarin-Extrakt und Panthenol kombiniert. Propolis, das kostbare Schutzharz aus dem Bienenstock, kann die Kopfhaut beruhigen, schützen und die Haarwurzel dank seiner antioxidativen und antimikrobiellen Eigenschaften unterstützen.

Rosmarin-Extrakt belebt und vitalisiert, fördert die Durchblutung der Kopfhaut und verleiht Haar und Kopfhaut neue Frische und Energie, während Panthenol Feuchtigkeit spendet und die Elastizität des Haares unterstützt.

DensinariaTM – Kraftimpuls aus der Rotalge

Eine besondere Exklusivität erhält „Haarliebe“ durch DensinariaTM, ein moderner 3-in-1-Wirkstoff aus der Rotalge, der in den Haar-Ampullen und im Anti-Haarbruch-Serum eingesetzt wird. DensinariaTM stärkt die Haarfaser von innen, schenkt mehr Fülle und Elastizität und hilft zugleich, Haarbruch und Spliss sichtbar zu reduzieren.

Gerade bei strapaziertem, feinem oder kraftlosem Haar unterstützt DensinariaTM ein widerstandsfähigeres, voller wirkendes Haarbild und ergänzt die pflegenden Eigenschaften von Moringaöl, Propolis und Rosmarin-Extrakt.

Aprikosenkernöl, HygroplexTM und Seide – Styling, das mehr kann

Auch die Stylingprodukte tragen die Handschrift dieser besonderen Serie. Hier verbinden sich Moringaöl und Aprikosenkernöl mit HygroplexTM und feiner Seide zu einer einzigartigen Rezeptur, die Halt, Volumen und Pflege in eine elegante Balance bringt. Aprikosenkernöl schenkt Geschmeidigkeit und Glanz, HygroplexTM versorgt mit Feuchtigkeit und Seide verleiht dem Haar eine glatte, gepflegte Oberfläche mit feinem, luxuriösem Schimmer.

Die Pflegeprodukte

Das Haar Shampoo (250 ml, UVP 17,50 Euro) ist der sanfte Beginn jedes Pflegerituals. Die Formulierung mit Moringaöl, Propolis und Rosmarin-Extrakt reinigt mild, schenkt Glanz und unterstützt eine gepflegte, ausgeglichene Kopfhaut.

Das Haar-Energie-Spray (250 ml, UVP 18,75 Euro) ist die unkomplizierte Leave-in-Pflege für jeden Tag. Es verleiht dem Haar sofort Geschmeidigkeit, leichte Kämmbarkeit und vitalen Glanz, ohne zu beschweren.

Die Haar-Ampullen (6 x 10 ml, UVP 23 Euro) sind als intensive Aufbaupflege für Kopfhaut und Haarwurzel konzipiert. Mit DensinariaTM, Moringaöl, Rosmarin-Extrakt und Propolis schaffen sie die Basis für kräftigeres, widerstandsfähigeres und volleres Haar.

Das Anti-Haarbruch-Serum (75 ml, UVP 15,50 Euro + 250 ml, UVP 23 Euro) umhüllt das Haar wie ein feiner Schutzmantel. Es stärkt die Haarfaser, verbessert die Elastizität und hilft, Haarbruch sichtbar zu reduzieren – für ein gepflegtes Haargefühl mit neuer Widerstandskraft.

Das Trockenshampoo (300 ml, UVP 19,90 Euro) bringt in wenigen Minuten Frische und Fülle zurück – einfach zwischendurch ohne Wasser anwenden, auch partienweise.

Die Stylingprodukte

Der Schaumfestiger (300 ml, UVP 19,90 Euro) verleiht dem Haar Fülle, natürliche Bewegung und leichte Frisierbarkeit. Die luxuriöse Komposition mit Moringaöl, Aprikosenkernöl, HygroplexTM und Seide sorgt für Glanz, Geschmeidigkeit und ein lebendiges Finish.

Das Ansatzspray (300 ml, UVP 19,90 Euro) schenkt Stand und Volumen direkt am Ansatz. Besonders feines und kraftloses Haar profitiert von mehr Spannkraft, und Langzeitvolumen – ideal in Verbindung mit den Traumrollen®.

Das Haarspray (300 ml, UVP 19,90 Euro) fixiert die Frisur zuverlässig und bleibt dabei flexibel. Die feine Sprühung lässt sich leicht ausbürsten und bewahrt dem Haar seine natürliche Bewegung und seinen Glanz.

Die ergonomisch geformte Anti Haarbruch Bürste (UVP 19,90 Euro) aus Naturbambus massiert sanft die Kopfhaut, stimuliert die Durchblutung und glättet schonend die Haarstruktur für glänzendes, gesundes Haar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Margot Schmitt Haar-Cosmetic Spezial GmbH

Frau Margot Schmitt

Bünder Straße 172

32120 Hiddenhausen/Herford

Deutschland

fon ..: 0 52 21 – 8 00 11

web ..: http://www.margot-schmitt.de

email : info@margot-schmitt.de

Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle

Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die „Original Traumrollen®“, die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.

Pressekontakt:

PR & Text Bureau

Frau Margit Schmitt

Hochkirchener Str. 3

50968 Köln

fon ..: 0221-2857744

web ..: http://www.prtb.de

email : info@prtb.de

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