Margot Schmitt präsentiert Premiere: Sonderedition „Ladies Pearls“ mit Südseeperlen für schönes Haar

Große Präsentation am 21. Juni 2021 auf QVC mit einem exklusiven Haarpflege- und Styling-Set +++ Highlight: Kostbare Pflege durch Südseeperlen +++ 6 Stunden live

Im Juni präsentiert Friseurmeisterin Margot Schmitt eine neue Sonderedition in ihrer erfolgreichen Deluxe-Pure-Serie: „Ladies Pearls“ – basierend auf kostbaren Südseeperlen mit wertvollen Meeresmineralien und Spurenelementen. „In ,Ladies Pearls‘ vereinen wir unser ganzes haarkosmetisches Wissen, das wir über Jahrzehnte gesammelt haben“, so Margot Schmitt, Gründerin der Margot Schmitt Haar-Cosmetic Spezial GmbH und Erfinderin der original Traumrolle®.

Für eine effektive Haarpflege und ein perfektes Styling hält die Friseurmeisterin in der Sonderedition „Ladies Pearls“ ein Shampoo, eine Haarkur, einen Volumenschaum sowie ein Ansatz- und ein Haarspray bereit. Die Produkte schenken viel Feuchtigkeit und kräftigen Haar und Haarwurzel.

Highlight der Show auf QVC wird ein spezielles Haarpflege- und -stylingset mit Südseeperlen sein, das zu einem exklusiven Angebotspreis erhältlich ist. In sechs TV-Sendungen präsentieren Margot Schmitt und ihr Team live auf QVC professionelle Friseurprodukte, die es ermöglichen, sich zuhause im eigenen Badezimmer schnell und einfach eine gepflegte, schöne Frisur zu zaubern – darunter natürlich auch die millionenfach verkauften original Traumrollen®.

Die Inhaltsstoffe der Sonderedition „Ladies Pearls“

Die Südseeperle hat als Inbegriff der Schönheit in der Kosmetik eine lange Tradition und gilt als hautpflegend und verjüngend. Ihre enthaltenen Aminosäuren, Proteine, Spurenelemente und Calciumcarbonat nähren und stärken das Haar. Ein weiterer, in der Sonderedition „Ladies Pearls“ eingesetzter Inhaltsstoff ist die Zaubernuss (Hamamelis) zur Festigung der Haarstruktur, Feuchtigkeitspflege und für brillante Farbe. Keratin – ein haareigenes Protein – wird in den Pflegeprodukten zum Aufbau der Haare verwendet und verleiht Geschmeidigkeit. Beim Styling sorgt Eichenrinde für Vitalität.

Über Margot Schmitt, Erfinderin der Original Traumrolle

Mit Ideenreichtum und dem sicheren Gespür für Kundenwünsche kreiert Friseurmeisterin Margot Schmitt exklusive Haar- und Kopfhautpflege- und -stylingprodukte. Zu den wohl bekanntesten Artikeln gehören die „Original Traumrollen®“, die sich seit ihrer Erfindung millionenfach verkauften. Die Rundbürsten mit abnehmbarem Stiel ermöglichen ein einfaches und schonendes Styling in nur wenigen Minuten. Das Außergewöhnliche: Die Rollen werden ins trockene Haar eingedreht, mit Ansatzspray angesprüht, kurz überföhnt und nach dem Auskühlen ausgerollt. Der Föhn erwärmt dabei primär den stabilen Ansatz und nicht die sensiblen Spitzen, sodass das Haar äußerst schonend frisiert wird. Weitere Informationen und Shop unter www.margot-schmitt.de.

