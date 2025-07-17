Aphos baut Geschäftsleitung aus und schärft Kurs für nächste Wachstumsphase

Mit Sebastian Geide als neuem CSO und Maximilian Maschtowski als Head of Operations baut die Aphos ihre Führungsstruktur gezielt für weiteres Wachstum und mehr Professionalisierung aus.

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH richtet ihre Führungsstruktur strategisch neu aus und schafft damit die Grundlage für die nächste Phase des organischen Wachstums. Mit Sebastian Geide als Chief Sales Officer und Maximilian Maschtowski von Kolovrat als Head of Operations erweitert das Unternehmen sein Führungsteam gezielt in den Bereichen Vertrieb und operative Exzellenz.

Sebastian Geide verstärkt seit Mai 2026 die Geschäftsleitung

Seit Mai 2026 ist Sebastian Geide Teil der Geschäftsleitung der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH. In seiner Rolle als Chief Sales Officer CSO verantwortet er die weitere Entwicklung des Vertriebs und den Ausbau strategischer Marktpotenziale.

Sebastian Geide verfügt über langjährige Erfahrung als Vertriebsspezialist und Führungskraft in der IT-Sicherheitsbranche. Zuletzt war er bei der TIM AG tätig. Dort wie auch in früheren Stationen hat er umfangreiche Erfahrung in der vertrieblichen Steuerung wachsender Geschäftsbereiche gesammelt. Sein Fokus liegt auf dem Zusammenspiel zwischen Endkunden, Dienstleistern, Distribution und führenden Herstellern – ein Umfeld, das für die weitere Entwicklung der Aphos GmbH eine zentrale Rolle spielt.

Maximilian Maschtowski übernimmt Rolle als Head of Operations

Bereits seit Februar 2026 treibt Maximilian Maschtowski von Kolovrat als Head of Operations die operative Weiterentwicklung des Unternehmens voran. Zuvor war er bereits in leitender Funktion für den Vertriebsinnendienst verantwortlich und bringt damit tiefes Wissen über interne Prozesse, Kundenanforderungen und Skalierungsfragen mit.

Mit seiner neuen Rolle soll die operative Basis des Unternehmens weiter gestärkt werden – insbesondere im Hinblick auf belastbare Prozesse, klare Zuständigkeiten und eine nachhaltige Professionalisierung des Tagesgeschäfts.

Grundlage für weiteres Wachstum

Mit der Erweiterung des Führungsteams reagiert Aphos auf die steigenden Anforderungen eines wachsenden Cybersecurity-Dienstleisters. Das Unternehmen setzt dabei weiterhin auf einen klaren fachlichen Fokus, enge Partnerschaften mit ausgewählten Technologieherstellern und eine konsequent kundenorientierte Ausrichtung.

_“Wir haben mit der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit in den vergangenen Jahren einen kundenorientierten Dienstleister für Cybersicherheit aufgebaut. Durch unseren thematischen Fokus und die enge Zusammenarbeit mit ausgewählten Technologiepartnern konnten wir uns schnell am Markt etablieren. Heute gehören wir bereits zu den größten Sophos Partnern in Deutschland und Europa. Mit der gezielten Erweiterung unseres Führungsteams schaffen wir nun die organisatorische Grundlage, um Professionalisierung und weiteres Wachstum noch strukturierter voranzutreiben“_, sagt Roman Jacobi, CEO der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH.

Führungsausbau als strategischer Schritt

Mit der neuen Führungsstruktur unterstreicht die Aphos GmbH den Anspruch, Wachstum nicht nur marktseitig, sondern auch organisatorisch konsequent weiterzuentwickeln. Die personellen Entscheidungen markieren damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg, die Position des Unternehmens als spezialisierter Next-Gen-Dienstleister für Cybersecurity nachhaltig auszubauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Roman Jacobi

Mergenthalerallee 73-75

Eschborn 65760

Deutschland

fon ..: 061965820160

web ..: https://aphos.de/

email : hallo@aphos.de

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsdienstleiter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

Pressekontakt:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Lennart Wyrwa

Mergenthalerallee 73-75

Eschborn 65760

fon ..: 061965820160

email : marketing@aphos.de

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