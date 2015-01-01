  • Firewalls24.de erweitert Herstellerübersicht um Fortinet und WatchGuard Firewalls

    Mehr Orientierung bei Security-Entscheidungen: Firewalls24.de ergänzt sein Informationsangebot um Fortinet und WatchGuard Firewalls und unterstützt damit Multi-Vendor-Strategien und Projektplanung.

    BildDie von der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit betriebene Plattform Firewalls24.de baut ihr Informationsangebot aus. Ab sofort finden Interessierte dort auch Produktinformationen zu Fortinet Firewalls und WatchGuard Firewalls. Ziel ist es, Unternehmen, Behörden und anderen Organisationen eine breitere Grundlage für Herstellervergleiche, Multi-Vendor-Firewall-Strategien und Modernisierungsprojekte zu bieten.

    Mehr Orientierung für Firewall-Entscheidungen

    Mit der Erweiterung reagiert Firewalls24.de auf die wachsende Nachfrage nach herstellerübergreifender Orientierung bei Themen wie Hardware Firewalls, End-of-Life-Planung und Migration. Gerade in komplexeren Umgebungen steht häufig nicht nur ein einzelner Hersteller im Fokus, sondern die strukturierte Bewertung mehrerer Plattformen.

    Die neu aufgenommenen Fortinet- und WatchGuard-Modelle werden mit technischen Eckdaten, Einsatzszenarien und fachlicher Einordnung dargestellt. Das soll IT-Verantwortlichen helfen, Anforderungen an Leistung, Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen besser einzuordnen.

    Preise und Lieferzeiten auf Anfrage

    Da Preise und Verfügbarkeiten bei professionellen Firewall-Lösungen stark von Laufzeiten, Bundle-Konfigurationen, Supportmodellen und Marktsituation abhängen, werden die Firewall-Modelle von Fortinet (FortiGate/FortiWifi) und WatchGuard (Firebox) auf Firewalls24.de ohne direkt ausgewiesene Preise gelistet.

    Preise und konkrete Lieferzeiten sind auf Anfrage erhältlich. So sollen Interessierte eine belastbare Grundlage für ihre Projektplanung erhalten, statt pauschaler oder schnell veralteter Preisangaben.

    Technische Einordnung statt reiner Preislisten

    Mit dem erweiterten Herstellerangebot stärkt Firewalls24.de seinen Ansatz, Firewall-Lösungen nicht nur als Artikelliste, sondern im technischen und betrieblichen Zusammenhang darzustellen. Statt reiner Preisübersichten stehen Kontext, Vergleichbarkeit und Projektrelevanz im Vordergrund.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH
    Herr Roman Jacobi
    Mergenthalerallee 73-75
    Eschborn 65760
    Deutschland

    fon ..: 061965820160
    web ..: https://aphos.de/
    email : hallo@aphos.de

    Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

    Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

    Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

    Pressekontakt:

    Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH
    Herr Lennart Wyrwa
    Mergenthalerallee 73-75
    Eschborn 65760

    fon ..: 061965820160
    email : marketing@aphos.de


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