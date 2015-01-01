Firewall End-of-Life 2026: Viele Hardware-Appliances brauchen dieses Jahr einen Nachfolger

2026 erreichen zahlreiche Firewalls unterschiedlicher Hersteller ihr End-of-Life. IT-Verantwortliche sollten Modernisierung und Härtung ihrer Sicherheitsinfrastruktur frühzeitig planen.

Im Jahr 2026 erreichen zahlreiche Firewall-Modelle unterschiedlicher Hersteller ihr Supportende. Neben der Sophos SG UTM Plattform sind unter anderem Geräte von SonicWall, Fortinet und Palo Alto vom End-of-Life betroffen. Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit warnt davor, notwendige Modernisierungsprojekte weiter aufzuschieben, und informiert in einer Online-Fachveranstaltung am 22. Januar 2026 über sichere Migrationspfade und Firewall-Härtung.

Mehrere Firewall-Generationen laufen 2026 aus

Für Sophos SG UTM Appliances endet der Herstellersupport zum 30. Juni 2026. Betroffen sind sowohl Desktop- als auch 19-Zoll-Modelle, von SG 105 und SG 115 bis hin zu SG 550 und SG 650. Parallel dazu erreichen auch zahlreiche Appliances anderer Hersteller ihr End-of-Life, etwa Modelle der SonicWall NSa und TZ Serien, FortiGate- und FortiWiFi-Systeme im mittleren und gehobenen Leistungssegment sowie einzelne Palo Alto Plattformen der K2 und 7000er Serie.

Mit Ablauf der jeweiligen End-of-Life-Daten stehen keine Sicherheitsupdates und in der Regel kein Herstellersupport mehr zur Verfügung. In manchen Umgebungen fallen darüber hinaus Funktionen wie VPN, Webproxy oder erweiterte Sicherheitsmodule weg, sodass faktisch nur noch ein eingeschränkter Paketfilterbetrieb verbleibt.

Wenn Firewalls aus dem Support fallen

Veraltete oder nicht mehr unterstützte Firewalls können zu einem ernsthaften Risiko für den laufenden Betrieb werden. Neue Schwachstellen werden nicht mehr geschlossen, Kompatibilitätsprobleme mit aktuellen Protokollen häufen sich und im Ernstfall fehlt der Rückhalt durch den Hersteller. Für regulierte Branchen oder kritische Infrastrukturen kann dies auch zu Fragen der Compliance führen.

„Viele Organisationen betreiben noch Firewalls, deren End-of-Life bereits terminiert ist, ohne dass eine konkrete Roadmap für den Umstieg existiert“, sagt Roman Jacobi, Geschäftsführer der Aphos GmbH. „Spätestens mit Blick auf 2026 ist es wichtig, Migration und Härtung gemeinsam zu denken, statt nur die Hardware auf den letzten Drücker eins zu eins zu ersetzen.“

Modernisierung als Chance für Härtung und bessere Sichtbarkeit

Die Ablösung älterer Appliances bietet die Möglichkeit, Sicherheitsarchitekturen grundlegend zu überprüfen. Moderne Plattformen wie die Sophos XGS Firewall mit SFOS lassen sich enger mit Endpoint- und Detection-and-Response-Lösungen verknüpfen und unterstützen ein stärker segmentiertes, gehärtetes Netzwerkdesign.

Dazu gehören unter anderem klar definierte Regelwerke, saubere Trennung von Zonen, konsistente Authentifizierungskonzepte sowie eine bessere Einbindung in Monitoring und Log-Analyse. Aus Sicht von Aphos sollten diese Aspekte fester Bestandteil jedes Migrationsprojekts sein und nicht erst nachträglich adressiert werden.

Online-Fachveranstaltung zu Firewall Modernisierung und Härtung

Vor diesem Hintergrund veranstaltet die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit am Donnerstag, 22. Januar 2026, um 11 Uhr eine kostenfreie Online-Session mit dem Titel „Firewall Modernisierung und Härtung – Sicher in die nächste Generation“. In Kooperation mit Sophos werden dort unter anderem folgende Themen behandelt:

* Anforderungen an moderne Firewalls und das Prinzip Secure by Design

* Modernisierung bestehender Umgebungen am Beispiel der Sophos XGS Plattform im Vergleich zu SG UTM und anderen älteren Firewalls

* Zusammenspiel von Firewall, Advanced Threat Protection sowie Sophos XDR und Sophos MDR

* Grundsätze der Firewall-Härtung, etwa bei Regeln, Segmentierung, Sichtbarkeit und Betrieb

Die Veranstaltung richtet sich an IT-Verantwortliche in Unternehmen, Behörden und öffentlichen Einrichtungen, die vor einer Erneuerung ihrer Firewall-Infrastruktur stehen oder die Ablösung von End-of-Life-Systemen planen.

Referenten mit Projekterfahrung aus der Praxis

Die Veranstaltung wird von Vertreterinnen und Vertretern der Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit sowie von Sophos gestaltet:

* Jan Spreier, Teamlead Professional Service bei Aphos, verantwortet die technische Umsetzung von Sicherheitsprojekten mit Schwerpunkt Firewall-Architektur und Migration und verfügt über umfangreiche Praxiserfahrung in operativer IT-Sicherheit.

* Stefan Vogt, Senior Sales Engineer bei Sophos, unterstützt Kunden und Partner seit vielen Jahren beim Einsatz von Next-Gen-Firewalls in komplexen IT-Umgebungen von der Planung bis zum Betrieb.

Verlosung einer Sophos XGS 108

Unter den Veranstaltungs-Teilnehmenden wird eine Sophos XGS 108 verlost. Das Modell eignet sich insbesondere für kleinere Standorte oder Teststellungen, in denen moderne Firewall-Konzepte und Härtungsschritte praktisch erprobt werden sollen. Die Teilnahme an der Verlosung setzt eine Anmeldung mit geschäftlicher E-Mail-Adresse und eine Mindestteilnahmezeit während der Live-Session voraus. Details sind in den Teilnahmebedingungen auf der Website von Aphos hinterlegt.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Anmeldung zur Online-Fachveranstaltung sowie Details zu Inhalten, Referenten und Teilnahmebedingungen finden sich unter:

Firewall Modernisierung & Härtung: Sicher in die nächste Generation | Webinar: Do, 22.01.26 – 11 Uhr

