Awareness-Trainings mit Sophos Phish Threat ab Dezember 2025 kostenloser Bestandteil von Sophos Email

Sophos Phish Threat ist ab dem 10. Dezember 2025 kostenlos in jeder Sophos Email Lizenz enthalten. Technische E-Mail-Sicherheit wird so durch Awareness-Trainings für Mitarbeitende gestärkt.

Ab dem 10. Dezember 2025 enthält jede Sophos Email Lizenz ohne Aufpreis das Awareness-Tool Sophos Phish Threat. Die cloudbasierte E-Mail-Sicherheitslösung Sophos Email erkennt Bedrohungen mithilfe künstlicher Intelligenz, Sandboxing und Impersonation-Protection. Mit Phish Threat kommt eine integrierte Plattform für Awareness rund um Cybergefahren und Phishing hinzu.

Sophos Phish Threat bietet realistische Phishing-Simulationen, interaktive Lernmodule und detaillierte Auswertungen zum Sicherheitsverhalten. Ziel ist es, Mitarbeitende systematisch zu sensibilisieren und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Social Engineering dauerhaft zu erhöhen.

Das ändert sich für Kunden bei der Lizensierung

Während Sophos Email Neukunden Phish Threat automatisch als Bestandteil ihrer Lizenz erhalten, wird das Modul für Bestandskunden automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand freigeschaltet. Für Kunden, die bisher nur Phish Threat ändert sich nichts.

Zentrale Features von Phish Threat im Überblick

* Über 500 simulierte Phishing-Vorlagen und mehr als 100 Awareness-Trainings

* Risikobasierte Kampagnensteuerung mit automatisierten Auswertungen

* Outlook-Add-in zur aktiven Meldung verdächtiger Nachrichten

* Scorecards für Lernfortschritte und individuelle Risikoprofile

Ganzheitlicher Schutz gegen Phishing und Social Engineering

Sophos Email analysiert eingehende E-Mails mehrstufig, prüft Inhalt, Absender und Kontext mithilfe künstlicher Intelligenz und führt unbekannte Anhänge in einer isolierten Umgebung aus. Link-Rewriting, Sandboxing, Anomalieerkennung und Impersonation-Protection schützen vor gezielten Angriffen und neuartigen Taktiken.

Die Integration von Phish Threat sorgt dafür, dass nicht nur Technik, sondern auch die menschliche Komponente aktiv in die Sicherheitsstrategie einbezogen wird. Verdächtige Mails können direkt gemeldet werden, Awareness-Kampagnen werden zentral geplant und ausgerollt.

Erhältlich auf Firewalls24 – auch als Standalone

Lizenzen für Sophos Email mit integrierter Phish Threat Funktionalität können ab dem 10. Dezember 2025 über den Cybersecurity-Shop Firewalls24.de bezogen werden. Wer ausschließlich an Awareness-Funktionen interessiert ist, kann Sophos Phish Threat weiterhin auch separat als Standalone-Lösung erwerben, etwa zur Ergänzung bestehender E-Mail-Security-Infrastrukturen anderer Hersteller.

Unterstützungsangebote durch die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit

Als einer der größten Sophos Partner in der DACH-Region begleitet die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung von Sophos Email und der gezielten Nutzung von Phish Threat. Neben technischen Implementierungen bietet Aphos strategische Beratung zur E-Mail-Sicherheit, maßgeschneiderte Awareness-Schulungen sowie ein technisches E-Mail-Security-Audit, um bestehende Risiken gezielt zu identifizieren und zu beheben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Roman Jacobi

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: 061965820160

web ..: https://firewalls24.de/

email : hallo@aphos.de

Die Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH ist ein spezialisierter IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf passgenaue Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen. Als technisch vollständig akkreditierter Sophos Platinum Partner bietet das Unternehmen erstklassige Beratung, umfassenden Support und ein breites Portfolio an IT-Sicherheitslösungen.

Mit Firewalls24.de, dem Shop für IT-Sicherheitslösungen von Sophos, ermöglicht die Aphos GmbH eine schnelle und unkomplizierte Beschaffung von Sophos Firewalls, Switches, Access Points und Sophos Central Lizenzen.

Durch die Kombination aus technischer Expertise, persönlicher Beratung und starken Preisen ist Aphos der ideale Partner für Unternehmen jeder Größe, die auf höchste Sicherheitsstandards setzen.

Pressekontakt:

Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

Herr Lennart Wyrwa

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

fon ..: 061965820160

email : marketing@aphos.de

