Apothekensoftware.com jetzt online: Neues Vergleichsportal für digitale Apothekenlösungen gestartet

Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Apotheken hilft, die richtige Apothekensoftware zu finden.

Göttingen, 17. Juni 2025 – Unter https://apothekensoftware.com/ ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal online gegangen, das speziell auf die Anforderungen von Apotheken zugeschnitten ist. Die Plattform unterstützt Apothekeninhaber und -leiter bei der Auswahl einer geeigneten Softwarelösung – neutral, redaktionell geprüft und kostenfrei nutzbar.

In Zeiten wachsender Anforderungen an Dokumentation, Abrechnung, Rezeptabrechnung, Lagerverwaltung und digitale Kundenbindung steigt auch der Bedarf an zuverlässiger, effizienter und datenschutzkonformer Apothekensoftware. Doch der Markt ist vielschichtig, die Anbieter zahlreich – und die Vergleichbarkeit oft schwer. Genau hier setzt _Apothekensoftware.com_ an.

Die Plattform bietet eine umfassende Übersicht über alle relevanten Softwarelösungen für Apotheken – von etablierten Komplettsystemen bis hin zu spezialisierten Modulen. Neben redaktionellen Bewertungen, echten Erfahrungsberichten und praxisorientierten Testanalysen stehen interaktive Vergleichstools zur Verfügung, mit denen Nutzer gezielt nach Funktionen, technischen Anforderungen, Schnittstellen oder Preisstrukturen filtern können.

„Viele Apotheker stehen vor der Herausforderung, eine Softwarelösung zu finden, die sowohl ihren gesetzlichen Pflichten gerecht wird als auch ihre Betriebsprozesse effizient unterstützt“, erklärt Nico Müller, Betreiber des Portals. „Mit Apothekensoftware.com möchten wir einen transparenten Überblick schaffen – unabhängig von Herstellern und ohne Werbung.“

Im Fokus stehen unter anderem Funktionen wie Warenwirtschaft, Rezeptabrechnung, Kundenkartenverwaltung, automatisierte Bestellsysteme, DATEV-Anbindung, E-Rezept-Integration und mobile Anwendungen. Alle vorgestellten Lösungen werden detailliert, vergleichbar und herstellerneutral aufbereitet. Dabei fließen auch Anwenderberichte und redaktionelle Einschätzungen in die Bewertung mit ein.

Die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt. In Kürze soll ein Schnell-Check bereitgestellt werden, mit dem Apothekerinnen und Apotheker durch einfache Eingaben passende Softwarelösungen vorgeschlagen bekommen. Zusätzlich sind Experteninterviews, Marktanalysen und praxisnahe Leitfäden rund um die Digitalisierung in Apotheken geplant.

Apothekensoftware.com ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal rund um digitale Softwarelösungen für Apotheken. Ziel der Plattform ist es, Apothekerinnen und Apothekern eine fundierte, herstellerneutrale Entscheidungshilfe bei der Wahl der passenden Apothekensoftware zu bieten – von Warenwirtschaft und Rezeptabrechnung bis hin zu Kundenbindung, E-Rezept-Integration und Filialsteuerung. Neben redaktionell geprüften Testberichten und echten Nutzererfahrungen bietet das Portal auch interaktive Vergleichstools, mit denen individuelle Anforderungen schnell mit verfügbaren Lösungen abgeglichen werden können. Der Zugang ist kostenlos.

