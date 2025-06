Goldpreis, Pizza-Orakel und Gold/Oktoberfestbier-Ratio

Ein Index ist eine Art Durchschnittswert, der Aussagen über die Marktentwicklung trifft.

Da gibt es zum Beispiel den Pentagon-Pizza-Index, der als Frühwarnsystem für weltweite Krisen dient. Schon oft hat sich dieser Index bewährt, hat Militäroperationen vorhergesagt und das bereits schon in der Zeit des kalten Krieges. Diesmal konnte er den Angriff Israels voraussagen. Denn abends am 13. Juni stiegen bei den Pizzerien nahe dem Pentagon die Bestellungen stark an, weil die Mitarbeiter länger arbeiten mussten. Nebenbei bemerkt hat der Angriff den Goldpreis deutlich angetrieben.

Bis zum 20. September müssen Fans des Müncheners Oktoberfest noch warten, dann ist es zum 190sten Mal wieder so weit. Da wird es mit der Gold/Oktoberfestbier-Ratio wieder spannend für am Goldpreis Interessierte. Die Maß Bier wird dieses Jahr zwischen 14,50 und 15,80 Euro kosten, damit rund 3,5 Prozent mehr als im Jahr 2024. Seit 1971 ist der Bierpreis beständig nach oben gegangen – in Papiergeldwährungen. Nicht jedoch in Gold gerechnet. 2024 konnten mit einer Unze Gold 148 Maß Bier gekauft werden, in 2023 waren es noch 119 Maß Bier. Dieses Jahr wird die Bierkaufkraft einer Unze Gold einen neuen Höchststand erreichen.

Schließlich schwankte der Goldpreis im September 2024 um die 2.300 Euro, während er heute bei rund 2.950 Euro liegt. In den vergangenen 15 Monaten hat der Goldpreis stark zugelegt und sogar den S&P500 übertroffen. Der Goldpreis dürfte sich weiter in einem langfristigen Aufwärtstrend befinden. Selbst wenn der Goldpreis fallen sollte, würde dies eher Käufer anziehen. Und wer an Gold glaubt, sollte auch in schwächeren Phasen dabei bleiben. Bergbauunternehmen mit Gold profitieren vom hohen Goldpreis, beispielsweise Tudor Gold oder Aurania Resources.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – verfügt im Goldenen Dreieck über das Treaty Creek Projekt. Die Übernahme von American Creek erhöht die Beteiligung von Tudor Gold am Projekt auf 80 Prozent. Das Treaty Creek Projekt beherbergt einen der größten Goldfunde Kanadas mit hervorragendem Erweiterungspotenzial.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – ist in Ecuador aktiv, besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem The Lost Cities-Cutucu-Projekt. Es enthält Gold und Kupfer.

